Rekordjahr für KWB

Der Spezialist für Biomasseheizungen steigerte 2012 seinen Absatz um über 30 Prozent: Investitionen in neue Standorte und in Forschung & Entwicklung folgen.

Wien (OTS) - Weiterhin sehr erfolgreich entwickelt sich die KWB GmbH, Österreichs führendes Unternehmen für Biomasseheizungen mit Sitz im steirischen St. Margarethen/Raab. Schon in den letzten beiden Jahren "feurig" unterwegs, zeigt die Erfolgskurve von KWB nach oben: Sowohl der Absatz von Heizungsanlagen als auch der Umsatz konnten weiter gesteigert werden. Das Volumen der verkauften Anlagen im abgelaufenen Jahr stieg um über 30 Prozent auf 6.200 Stück und die Umsätze wuchsen auf 75 Mio. EUR. Der Exportanteil beträgt 75%.

KWB ist international in zwölf Ländern aktiv, wobei Österreich, Deutschland, Frankreich, Slowenien und Italien zu den Kernmärkten zählen. Für die kommenden Jahre blickt man also ambitioniert in die Zukunft. KWB will auch zukünftig sein Umsatzvolumen mit Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen deutlich steigern. Dafür ist man strategisch gut aufgestellt und verfügt mit ausgezeichneter Ertragsstruktur über eine gute wirtschaftliche Basis, die heuer Investitionen in Infrastruktur und Innovationen in der Höhe von sieben Mio. EUR ermöglicht. Darunter fallen zum Beispiel der Neubau der Firmenzentrale in Deutschland, ein neuer Standort in Frankreich und ein Besucherzentrum für die KWB Energie- und Erlebniswelt in St. Margarethen.

Firmengründer und Geschäftsführer Erwin Stubenschrott: "Wir haben in den letzten Jahren viel investiert und unsere Saat beginnt nun zu keimen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Wir setzen konsequent auf Innovation und wenden umfangreiche Mittel für Forschung & Entwicklung auf, um einen maximalen Heizkomfort gekoppelt mit niedrigsten Emissionswerten für unsere Kunden zu erreichen. Und was vielleicht das Wichtigste ist: Wir bekennen uns seit der Unternehmensgründung zu unserer sozialen und nachhaltigen Verantwortung gegenüber MitarbeiterInnen, Lieferanten, KundInnen und Gesellschaft. Zahlreiche Aktivitäten und Initiativen werden Jahr für Jahr in diesem Bereich gesetzt. Nominierungen und Auszeichnungen vom Klimaschutzpreis über den besten Kundendienst Österreichs bis zum besten Pelletsheizungs-Hersteller mit den zufriedensten Kunden (TU Studie Graz 2012) sind der Lohn für dieses Investment".

Geschäftsführer und Gesellschafter Stephan Jantscher freut sich über das Ergebnis. "Durch unsere felsenfeste Strategie, konsequent auf erneuerbare und umweltfreundliche Energie zu setzen, ist uns dieses Wachstum realisierbar. Immer mehr Menschen denken um und nützen alle Vorteile eines kostengünstigen und krisenunabhängigen Energieträgers, der zudem CO2 neutral aus heimischer Produktion generiert wird. Über 60.000 zufriedene KundInnen vertrauen auf KWB und setzen mit Wärme und Energie aus Biomasse ein starkes Zeichen gegen Klimakollaps und globale Erwärmung. Wer heute zum Beispiel immer noch auf Öl baut, ignoriert hartnäckig Studienergebnisse und Prognosen und trägt nichts zu einer "enkeltauglichen" Zukunft bei".

KWB ist mehr als ein Biomassehersteller

Am Unternehmensstandort in St. Margarethen wurde 2012 der größte private Energie-Schaugarten Europas auf 23.000 m2 eröffnet, um BesucherInnen alles über die Vielfalt von Energiepflanzen, ihre Möglichkeiten des Anbaues und die Nutzung als Brennstoff zu demonstrieren. Energie aus schnell wachsenden Hölzern und Gräsern zu gewinnen ist aufgrund der steigenden Ölpreise ein topaktuelles Thema. Vielen Menschen sind die enormen Möglichkeiten noch nicht bewusst, dabei beinhalten die auf einem Hektar pro Jahr gewachsenen Pappeln so viel Heizenergie wie 7.500 Liter Heizöl oder 15.000 kg Pellets. Der Energie-Schaugarten ist auch Teil der Energie-Erlebnisregion ZUERST. Diese einzigartige Modellregion verbindet regionale Biomasse-Rohstoffe mit erneuerbaren Energietechnologien und geht damit einen Schritt mehr in Richtung sichere und unabhängigere Energieversorgung.

Die Firma KWB GmbH aus St. Margarethen/Raab wurde 1994 gegründet und ist mit 360 MitarbeiterInnen einer der größten Biomasse Heizkesselerzeuger in Österreich mit eigenen Gesellschaften und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien und Vertriebspartnerschaften in weiteren sechs Europäischen Ländern sowie eine Partnerschaft in Chile. KWB ist ein Spezialist für Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen, wobei jährlich zehn Prozent vom Umsatz in die eigene und größte private Biomasse-Forschung investiert werden. www.kwb.at

