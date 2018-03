Ferienspaß mit Holli Knolli und dem semesterferienspiel

Von 1. bis 10.2.2013 erleben Wiener Kids von 6 bis 13 Jahren Ferienabenteuer mit dem semesterferienspiel.

Wien (OTS) - Rund 100 ferienspiel-Aktionen, stark ermäßigt oder ganz gratis, bringen Action in die Semesterferien. Sport, Kreatives, Spiele-Events, Museumsangebote, Theater, Experimente oder Ausflüge -bei der Auswahl ist bestimmt für alle was dabei. Holli Knolli, das ferienspiel-Maskottchen ist natürlich auch dabei. Die zwei ferienspiel-Pässe, einer für alle von 6 bis 10 Jahren und einer für alle 10- bis 13-Jährigen, werden vor den Ferien an den Wiener Schulen verteilt und liegen in der wienXtra-kinderinfo zum Abholen bereit. Online gibt es das Programm ab 7. Jänner unter www.ferienspiel.at. Alle Holli-Fans haben auf www.holliknolli.at die Gelegenheit im "Verflixten Eispalast" den Highscore zu knacken!

Für Spielefans, NaturforscherInnen und SportlerInnen

Das ferienspiel startet mit einem Highlight: Von 1. bis 3.2. lädt die wienXtra-spielebox zu den Spieltagen ins Wiener Rathaus ein. Familien erwarten dort eine riesen Spieleauswahl, Zaubereien, Kasperl-Abenteuer, Bastel-Action, eine Schminkstation und vieles mehr. In der Winternatur machen FerienspielerInnen Expeditionen durch die Donau-Auen oder Wanderungen zu Tiergehegen. Auch das Sport-Angebot kann sich sehen lassen, mit Capoeira, Selbstverteidigung, Reiten, Tauchen, Klettern, Irish Dance und vieles mehr. Der Wiener Eistraum am Rathausplatz ist mit dem ferienspiel-Pass für Kinder stark ermäßigt!

Maßgeschneiderte Ferienabenteuer ...

... im ferienspiel-Pass für 6- bis 10-Jährige

Mitreißende Theaterbesuche erleben Kinder im DSCHUNGEL Wien mit dem "Dschungelbuch" und im Lilarum Figurentheater mit "Rosi, Toni, Tatzelwurm". Beim Stationenspiel der UNO City dreht sich alles um die Kinder dieser Welt und auch im Palmenhaus der Blumengärten Hirschstetten ist spielen und Spaß angesagt. Inmitten von exotischen Tieren basteln alle Tontopf-Trommeln und machen knifflige Schnitzeljagden. Einen coolen Blick auf eine riesige Baustelle und Einblicke in den Krankenhausalltag bietet das Infozentrum Krankenhaus Nord. Wer Lust auf Kreatives hat, schaut in der Schreibwerkstatt vorbei oder gestaltet bunte Batik-Kissen.

... im ferienspiel-Pass für 10- bis 13-Jährige

ZOOM Lab Club lädt ins geheimnisvolle Zauberkino ein und am A1-Internetcampus tauchen Kids in virtuelle Welten ein: Sie bearbeiten Profil-Fotos, animieren Bilder und gehen auf Internet-Rätselrallyes. Science Pool bringt neugierige Kinder dazu, die Dinge mal ganz anders zu sehen. Mit Hilfe chemischer Tricks, flüssigem Stickstoff, Rauschbrillen, Anamorphspiegeln fühlen sich alle betrunken, schwanger oder alt und erleben die Welt völlig verzerrt. Kreative Köpfe verwandeln die MAK-Säulenhalle in ein futuristisches Raumlabyrinth oder filzen bunte Handytaschen.

semesterferienspiel 2013

1. bis 10. Februar 2013

ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400, ferienspiel @ wienXtra.at, www.ferienspiel.at (online ab 7. Jänner)

Anmeldestart am Di, 29.1. um 14 Uhr in der wienXtra-kinderinfo: 7., MuseumsQuartier/Hof 2, Museumsplatz 1

Öffnungszeiten: Di bis Fr 14 - 18 Uhr, Sa, So, Ftg 10 - 17 Uhr (Mo ist immer geschlossen)

www.ferienspiel.at

www.holliknolli.at

Spieltage im Wiener Rathaus

Fr, 1. bis So, 3.2.2013; 14 - 19 Uhr; 1., Eingang Lichtenfelsgasse www.spielebox.at

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Krones, wienXtra-ferienspiel

Tel.: 4000-84 401

E-Mail: sabine.krones @ wienXtra.at



Gini Stern, wienXtra-PR

Tel.: 4000-84 380

E-Mail: gini.stern @ wienXtra.at