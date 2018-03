Tag der offenen Tür der Krankenpflegeschule am SMZ-Ost

Wien (OTS) - Die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Donauspital öffnet morgen, am 25. Jänner 2013 für alle Interessierten wieder ihre Türen. Von 10 bis 16 Uhr können am Tag der offenen Tür Informationen über Ausbildung und Beruf (diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und Pflegehelferin, Pflegehelfer) gesammelt, Führungen durch die Schule und das Wohnheim mitgemacht sowie Gespräche mit den SchülerInnen und LehrerInnen geführt werden. Zudem ist es möglich, am laufenden Unterricht teilzunehmen. Hier erfährt man etwa mehr über Erste Hilfe und Reanimation, richtiges Blutabnehmen oder Verbandslehre. Wer nun endgültig überzeugt wurde bzw. sich bereits entschlossen hat, eine Ausbildung an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am SMZ Ost -Donauspital zu beginnen, hat die Möglichkeit, sich Vorort zu bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende März. Der nächste Lehrgang startet im September 2013.

Mehr Infos zur Ausbildung im Pflegebereich unter www.wienkav.at/ausbildung

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Datum: 25.1.2013, 10:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am SMZ

Ost - Donauspital U2 Ausgang Kapellenweg

Langobardenstraße 122, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wiener Krankenanstaltenverbund/Presse

Conny Lindner, Tel.: 01/ 40409-70054

E-Mail: cornelia.lindner @ wienkav.at