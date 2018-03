Aviso: Unterzeichnung Memorandum Qualifikationsplan Wien 2020

Wien (OTS) - Mit dem "Qualifikationsplan Wien 2020" liegt erstmals eine Gesamtstrategie auf dem Tisch, um den Anteil von Personen mit maximal Pflichtschulabschluss in Wien bis zum Jahr 2020 messbar zu reduzieren. Der Qualifikationsplan Wien 2020 ist eine Initiative von Finanz- und Wirtschaftsstadträtin, Vizebürgermeisterin Renate Brauner. Er wird von den Sozialpartnern mitgetragen und wurde in gemeinsamer Anstrengung von ExpertInnen aller arbeitsmarktrelevanten VerantwortungsträgerInnen entwickelt.

Die Wiener Vizebürgermeisterin Renate Brauner wird in der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderates am 30. Jänner 2013 im Rahmen einer Mitteilung den Qualifikationsplan Wien 2020 präsentieren. Im Anschluss daran wir das Memorandum zum Qualifikationsplan Wien 2020 unterzeichnet, mit dem alle Partnerinstitutionen ihre Mitwirkung an der Umsetzung der gemeinsamen Strategie bekräftigen.

Unterzeichnet wird das Memorandum von:

Vizebürgermeisterin Renate Brauner, Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Sandra Frauenberger, Integrations- und Frauenstadträtin

Christian Oxonitsch, Bildungsstadtrat

Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien

Wolfgang Hesoun, Präsident der Industriellenvereinigung Wien,

Erich Foglar, ÖGB Präsident

Herbert Tumpel, Präsident der Arbeiterkammer Wien

Petra Draxl, Landesgeschäftsführerin des AMS Wien

Fritz Meißl, Geschäftsführer des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds

Andrea Schmon, Bundessozialamt, Landesstellenleiterin Wien

Susanne Brandsteidl, Stadtschulratspräsidentin

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Unterzeichnung des Memorandums Qualifikationsplan Wien 2020

Zeit: Mittwoch, 30. Jänner 2013, 13 Uhr

Ort: Stadtsenatssitzungssaal, Rathaus, 1082 Wien

