Vortragsabend "Der junge Kreisky" in Margareten

Wien (OTS) - Der Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) trägt regelmäßig mit Lesungen, Ausstellungen, Führungen und anderen Projekten zum regen Kulturleben in Margareten bei. Geraume Zeit wohnte der Sozialdemokrat Bruno Kreisky (1911 - 1990) in der Schönbrunner Straße in Margareten und aus diesem Grund referieren Mitglieder des Vereins am Montag, 28. Jänner, über die Jugendjahre des früheren Bundeskanzlers. Vom ersten Engagement des verdienstvollen Regierungschefs (1970 - 1983) in der "Sozialistischen Arbeiterjugend" bis zu Kreiskys Tun im schwedischen Exil reichen die aufschlussreichen Erläuterungen. Der Vortrag "Der junge Kreisky" fängt um 19.30 Uhr an. Zuhörer werden um Spenden gebeten (Empfehlung:

5 Euro für Eintritt und Getränke). Auskünfte über den Vortragsabend und die sonstigen Aktivitäten des ehrenamtlich werkenden "read!!ing room"-Teams erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0699/19 66 22 42. E-Mails an die Vereinsleute: readingroom @ chello.at.

o Allgemeine Informationen: Kultur-Verein "read!!ing room": www.e-zine.org/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at