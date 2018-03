Handheld führt neue Version des ultra-robusten Notebook Algiz XRW mit verbesserter Performance ein

Lidköping, Schweden (ots/PRNewswire) - Handheld Group, ein schnell wachsender Hersteller robuster Mobilcomputer, PDAs und Smartphones, kündigte heute die Einführung der neuen Version seines überaus beliebten robusten Notebooks Algiz XRW

an. Das

aktualisierte Algiz XRW ist deutlich schneller als sein Vorgänger und verfügt über doppelt so viel RAM.

Das neue Algiz XRW ist dünn, leicht, kompakt und sehr robust und liefert im Einsatz eine unschlagbare Performance. Sein 10,1-Zoll-Touchscreen verfügt über MaxView-Technologie und bietet ein klares, helles Bild bei jedem Einsatz im Freien, sogar im direkten Sonnenlicht. Das Algiz XRW ist eines der leichtesten und kompaktesten robusten Notebooks, die auf dem Markt erhältlich sind, und wiegt gerade mal 1,5 Kilogramm.

Zu den neuen Merkmalen des Algiz XRW gehören:

Ein schneller und leistungsfähiger N2600 1,6 GHz Dual-Core Intel(R) ATOM(TM)-Prozessor

Eine grössere 128 GB SSD Flash

Doppelter Arbeitsspeicher mit 4 GB DDR2 RAM

Ein neu optimiertes integriertes u-blox-GPS für eine bessere Performance im Ausseneinsatz

Zusätzliche Datensicherheit durch TPM-Chipsatz-Board

Eine aktualisierte Version der optionalen Gobi(TM) 3000-Technologie

"Die neue Version des Algiz XRW ist deutlich schneller und leistungsfähiger als die vorherigen Versionen," so Johan Hed, Produktmanager der Handheld Group. "Der neue ATOM-Prozessor ist sehr beeindruckend - er ist leistungsstark und beinahe doppelt so schnell wie seine Vorgänger, dabei aber energieeffizient und ermöglicht so eine lange Akkulaufzeit. Zusätzlich haben wir einen grösseren Cache-und RAM-Speicher sowie eine bessere Grafikkarte eingebaut und die GPS-Leistung optimiert, um das Algiz XRW zum Besten in seiner Klasse der mobilen Computertools zu machen."

Das leichtgewichtige Algiz XRW bietet mit seinem vollen Funktionsumfang eine breite Palette mobiler Fähigkeiten. Bluetooth, WLAN und GPS sind Standardfunktionen - diese laufen bei vielen anderen Produkten als optionale Extras - und die eingebaute 2-Megapixel-Autofokuskamera ermöglicht Video-Konferenzen im Freien.

Seine Tastatur und das Maus-Touchpad sind vollständig versiegelt und werden von zwei LEDs beleuchtet. Gegen Sand, Staub und Wasser ist das Gerät IP65 geschützt. Es besteht den MIL-STD-810G-Robustheitstest, einschliesslich Fallprüfung aus 1,2 Metern Höhe, und kann extremen Temperaturen von -20degree(s)C bis 55degree(s)C widerstehen.

Das neue Algiz XRW verfügt über einen leistungsfähigen N2600 1,6 GHz Dual-Core Intel(R) ATOM(TM)-Prozessor und eine 128 GB SSD Flash-Disk sowie 4 GB DDR2 RAM. Es läuft wie jeder andere Büro-PC auch mit dem Microsoft Windows 7 Ultimate-Betriebssystem und ist Windows 8-fähig.

Ein optionales 3G-Modem bietet eine schnelle GSM/UMTS/EVDO-Datenübertragung. Das Algiz XRW steht mit der Gobi 3000-Technologie zum Einsatz bereit und kann also überall auf der Welt über sämtliche Wireless-Frequenzen verwendet werden. Der 57,6-Wh-Akku hat geladen eine Laufzeit von acht Stunden.

Wie alle anderen robusten PDAs, Smartphones und mobilen Computer von Handheld wurde das Algiz XRW speziell für den Einsatz in rauen Umgebungen entwickelt, wie beispielsweise im Bergbau, der Geomatik, Logistik und Forstwirtschaft, dem öffentlichen Verkehrswesen, Bauwesen, Haustechnik, Instandhaltung, Militär und Sicherheit.

Das neue Algiz XRW kann ab sofort bestellt werden. Lieferung erfolgt ab Februar 2013.

Über Handheld

Die Handheld Group ist ein Hersteller von robusten mobilen Computern, PDAs und Smartphones. Handheld und seine weltweiten Partner liefern komplette Mobillösungen für Unternehmen in Branchen wie Geomatik, Logistik, Forstwirtschaft, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Bauwesen, Instandhaltung, Bergbau, Militär und Sicherheit. Die Handheld Group mit Hauptsitz in Schweden hat Niederlassungen in Finnland, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Italien, Deutschland, der Schweiz, Australien und in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.handheldgroup.com.

