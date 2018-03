Größte Munch-Ausstellung aller Zeiten 2013 in Oslo!

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - In diesem Jahr feiert Edvard Munch seinen 150. Geburtstag. Munch (1863-1944) ist einer der Vorreiter der Moderne. Anlässlich des Jubiläums findet in diesem Jahr in Oslo die bislang grösste Munch-Ausstellung statt. Hinzu kommen eine Reihe weiterer kultureller Ereignisse in Norwegen und anderen Ländern, die Munch und seine Kunst feiern.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/586299-a )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/586299-b )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/586299-c )

"Endlich beginnen jetzt die Veranstaltungen", so Stein Olav Henrichsen, Direktor des Munch-Museums. "Vor allen Dingen wollen wir Edvard Munch ehren, aber wir möchten auch vor Ort, landesweit und international Kenntnisse verbreiten, Interesse wecken und Begeisterung schüren für sein Leben und seine Kunst."

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die Jubiläumsausstellung "Munch 150", die in der Nationalgalerie in Oslo und im Munch-Museum vom 2. Juni bis zum 13. Oktober 2013 zu sehen sein wird. Mit über 250 Kunstwerken ist die "Munch 150" die bislang umfassendste Präsentation von Munchs Kunst, die je gezeigt wurde. Die Ausstellung beinhaltet als Leihgaben aus öffentlichen und privaten Sammlungen etliche der bekanntesten Werke des Künstlers sowie einige weniger bekannte.

Zusätzlich bietet das Jubiläumsprogramm eine grosse Auswahl an Ausstellungen, Forschungskonferenzen, Filmproduktionen, Konzerten, Theaterproduktionen, Rundgängen auf den Spuren des Künstlers, Bücherveröffentlichungen sowie Veranstaltungen für Kinder und junge Leute.

Ausserdem wird eins von Munchs wichtigsten Werken, das "Selbstportrait mit Zigarette", auf Reisen gehen: Die einzigartige Wanderausstellung "Munch on Tour" wird an insgesamt sieben Ausstellungsorten in Norwegen zu sehen sein.

"Wir hoffen, dass das Jubiläum Edvard Munchs Kunst noch zugänglicher machen und seine grosse Bedeutung und seine Stellung innerhalb unseres internationalen kulturellen Erbes stärker ins Bewusstsein rücken wird," so Audun Eckhoff, Direktor des Nationalmuseums.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden gemeinsam organisiert vom Nationalen Museum für Kunst, Architektur und Design und dem Munch-Museum, in Zusammenarbeit mit einer Reihe privater und öffentlicher Organisationen.

http://www.munch150.no

MUNCH 150

Das Munch Jubiläumsjahr bietet insgesamt 120 Projekte innerhalb Norwegens und weltweit

Offizielle Eröffnung am 23. Januar durch König Harald V., Schirmherr der Munch 150

Die Ausstellung "Munch on Tour" zeigt eines der Hauptwerke Munchs, das von Norden nach Süden durch Norwegen auf Tour geht

Jubiläumsausstellung in Oslo vom 2. Juni bis zum 13. Oktober in der Nationalgalerie und im Munch-Museum

Vier Filme, 18 Bücher, Theaterproduktionen, Konzerte, Konferenzen und mehr

Jean-Yves Gallardo, Director of Communications, Nationalmuseum, jyg @ nasjonalmuseet.no.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/586299-a http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/586299-b http://photos.prnewswire.com/prnh/20130123/586299-c

Rückfragen & Kontakt:

Jean-Yves Gallardo, Tel.: +47 992 89 629