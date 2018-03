EANS-Adhoc: Mikron Holding AG / Mikron mit weiterer Umsatzsteigerung

Jahresergebnis

24.01.2013

Medienmitteilung zu den Vorab-Volumenzahlen des Geschäftsjahres 2012

Mikron mit weiterer Umsatzsteigerung

Biel, 24. Januar 2013, 7.00 Uhr. Die Mikron Gruppe hat im Geschäftsjahr 2012 einen Bestellungseingang von CHF 236.3 Mio. (Vorjahr: CHF 225.0 Mio., +5 Prozent) erzielt und mit einem Umsatz von CHF 235.6 Mio. (Vorjahr: CHF 210.9 Mio.) ein Wachstum von 12 Prozent erreicht. Der Auftragsbestand liegt bei CHF 108.8 Mio. (Vorjahr: CHF 95.9 Mio., +14 Prozent). Auch bei der EBIT-Marge (EBIT in Prozenten des Umsatzes) gelang Mikron die angestrebte leichte Verbesserung.

Die Nachfrage nach Produkten der Mikron Gruppe hielt sich im Jahr 2012 auf gutem Niveau. Europa bleibt weiterhin der wichtigste Markt für die Gruppe. Den Umsatz konnte Mikron um 12 Prozent steigern. Akquisitionsbereinigt - das heisst ohne Berücksichtigung der neuen Gesellschaft Mikron Berlin - beträgt das Wachstum 5 Prozent.

Den Geschäftsbericht mit den detaillierten Jahresergebnissen wird Mikron anlässlich der Medien- und Analystenkonferenz am 18. März 2013 veröffentlichen.

Geschäftssegment Machining

Mikron Machining ist ein führender Anbieter von kundenspezifischen Fertigungslösungen für die Herstellung komplexer und hochpräziser Metallkomponenten in grossen Stückzahlen. Den grössten Teil des Umsatzes erzielt das Geschäftssegment mit Kunden aus der Automobil-zuliefer-, der Uhren- und der Schreibgeräteindustrie.

Im Berichtsjahr hat Mikron Machining verschiedene Maschinen weiterentwickelt, das Werkzeuggeschäft in der Schweiz und in Deutschland erweitert und den Servicestützpunkt in China ausgebaut. Die relativ breit abgestützte Nachfrage aus Europa und Asien sowie der gute Auftragsbestand zu Jahresbeginn führten zum erfreulichen Umsatzplus von 9 Prozent auf CHF 134.7 Mio. (Vorjahr: CHF 123.3 Mio.). Das Bestellvolumen nahm im zweiten Halbjahr deutlich ab, was insbesondere im Werkzeuggeschäft bereits im vierten Quartal zu einem Umsatz-rückgang führte. Insgesamt resultierte im Jahr 2012 für das Geschäftssegment Machining ein Bestellungseingang von CHF 123.6 Mio. (Vorjahr: CHF 148.3 Mio., -17 Prozent).

Geschäftssegment Automation

Mikron Automation gehört zu den weltweit führenden Herstellern von kundenspezifischen Automatisierungslösungen für die hochpräzise Montage und Prüfung von bis zu handgrossen Produkten in grossen Stückzahlen. Das Geschäftssegment ist hauptsächlich in der Medizinal-geräte- und Pharmaindustrie, in der Automobilzuliefer- und der Konsumgüterindustrie tätig.

Mit dem Erwerb der IMA Automation Berlin GmbH konnte Mikron die Position im europäischen Automationsgeschäft durch neue Applikationen weiter stärken. Der Bestellungseingang bei Mikron Automation war 2012 mit CHF 113.0 Mio. wesentlich besser als im Vorjahr (CHF 77.1 Mio., +47 Prozent, akquisitionsbereinigt +28 Prozent). Sowohl in Europa als auch in den USA erzielte Mikron Automation mehr Umsatz. In den USA konnte das Geschäftssegment verschiedene neue Kunden mit Potenzial für zukünftige Aufträge gewinnen. Trotz des sehr tiefen Auftragsbestandes zu Jahresbeginn erreichte Mikron Automation einen Umsatz von CHF 101.2 Mio. (Vorjahr: CHF 88.1 Mio., +15 Prozent, akquisitionsbereinigt -1 Prozent).

Vorab-Volumenzahlen für das Geschäftsjahr 2012 im Vergleich mit 2011

CHF Mio 2012 1) 2011 +/- Bestellungen 236.3 225.0 5% - Machining 123.6 148.3 -17% - Automation 113.0 77.1 47% Umsatz 235.6 210.9 12% - Machining 134.7 123.3 9% - Automation 101.1 88.1 15% Auftragsbestand 108.8 95.9 14% - Machining 50.8 61.7 -18% - Automation 58.0 34.2 70%

1) Divisionsfinanzzahlen vor Konsolidierung

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ Kurzporträt der Mikron Gruppe

Die Mikron Gruppe ist ein weltweit tätiger, technologisch führender Anbieter von Fertigungs- und Automatisierungslösungen für die Herstellung von hochpräzisen Produkten in grossen Stückzahlen. Hauptmärkte sind die Automobilzulieferindustrie, die Pharma- und Medizinal-geräteindustrie, die Schreibgeräteindustrie, die Elektronik- sowie die Uhrenindustrie. Mit über 100 Jahren Erfahrung, verwurzelt in der Schweizer Qualitäts- und Innovationskultur, ist die Mikron Gruppe ein langfristiger Prozess- und Technologiepartner für führende Industrie-unternehmen. Die Gruppe beschäftigt rund 1100 Mitarbeitende, den grössten Teil davon an den beiden Hauptstandorten in der Schweiz (Agno und Boudry).

Investor-Relations-Kalender

18.03.2013, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Veröffentlichung Geschäftsbericht 2012 18.03.2013, 10.00 Uhr, Bilanzmedienkonferenz, ConventionPoint, SIX Swiss Exchange, Zürich

09.04.2013, 16.00 Uhr, Generalversammlung 2013, Biel

19.07.2013, 07.00 Uhr, Medienmitteilung Halbjahresergebnis 2013

Except for the historical information contained herein, the statements in this media release are forward-looking statements that involve risks and uncertainties.

Mikron® is a trademark of Mikron Holding AG, Biel (Switzerland).

