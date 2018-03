Preisregen für acht ORF-Kinofilme beim dritten Österreichischen Filmpreis

Auszeichnungen für "Grenzgänger", "Paradies: Liebe", "Die Vermessung der Welt" u.a.

Wien (OTS) - 39 Nominierungen, 14 Kategorien und 13 Auszeichnungen für vom ORF kofinanzierte Kinofilme. Bei der Verleihung des Österreichischen Filmpreises heute, am 23. Jänner 2013, im Wiener Rathaus versammelte sich ein Großteil der österreichischen Filmbranche, um in 14 Kategorien österreichische Kinoproduktionen zu würdigen. Im Rahmen einer festlichen Gala, moderiert von Rupert Henning, kürten die Vorjahressieger Ursula Strauss ("Vielleicht in einem anderen Leben") und Thomas Schubert ("Atmen" - zu sehen als ORF-Premiere am 24. Jänner um 20.15 Uhr in ORF eins) die Preisträger. In 13 Kategorien gewannen österreichische Kinoproduktionen, an denen der ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens maßgeblich beteiligt war: Gleich drei Preise ("Bester Spielfilm", "Beste weibliche Darstellerin" und "Beste Regie") gingen an "Paradies: Liebe". Ebenfalls drei Auszeichnungen konnte "Grenzgänger" ("Bestes Drehbuch", "Beste Kamera", "Beste Musik") für sich verzeichnen. In zwei Kategorien wurde "Die Vermessung der Welt" ("Bestes Kostümbild", "Beste Maske") ausgezeichnet. Der Österreichische Filmpreis 2013 ging weiters an "Der Prozess" ("Bester Dokumentarfilm"), "Anfang 80" (Karl Merkatz - "Bester männlicher Darsteller"), "Die Lebenden" ("Bester Schnitt"), "Kuma" ("Bestes Szenenbild") und "More than Honey" ("Beste Tongestaltung").

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "Der Österreichische Filmpreis präsentiert die kreative Vielfalt der heimischen Filmkultur und rückt herausragende Produktionen wie "Grenzgänger", "Paradies:

Liebe" und viele mehr ins Rampenlicht. Es freut mich, dass auch heuer wieder acht Kinoproduktionen ausgezeichnet wurden, die in enger Zusammenarbeit mit dem ORF entstanden sind. Diese Partnerschaft ist sowohl national als auch international von Erfolg gekrönt und soll auch in Zukunft so intensiv und mit voller Leidenschaft fortgesetzt werden."

Der Österreichische Filmpreis 2013 - Die Gewinner im Überblick

Bester Spielfilm: "Paradies: Liebe" / Produktion und Regie: Ulrich Seidl

Bester Dokumentarfilm: "Der Prozess" / Produktion: Michael Seeber, Gerald Igor Hauzenberger (Regie)

Bester Kurzfilm: "Unser Lied" / Catalina Molina

Beste weibliche Darstellerin: "Paradies: Liebe" / Margarethe Tiesel Bester männlicher Darsteller: "Anfang 80" / Karl Merkatz

Beste Regie: "Paradies: Liebe" / Ulrich Seidl

Bestes Drehbuch: "Grenzgänger" / Florian Flicker

Beste Kamera: "Grenzgänger" / Martin Gschlacht

Bestes Kostümbild: "Die Vermessung der Welt" / Thomas Olah

Beste Maske: "Die Vermessung der Welt" / Monika Fischer-Vorauer, Michaela Oppl

Beste Musik: "Grenzgänger" / Eva Jantschitsch

Bester Schnitt: "Die Lebenden" / Monika Willi

Bestes Szenenbild: "Kuma" / Katrin Huber

Beste Tongestaltung: "More than Honey" / Nils Kirchhoff, Bernhard Maisch, Dieter Meyer

Der Österreichische Filmpreis: ORF eins, ORF 2 und ORF-Radios berichten

So bietet ORF eins am Donnerstag, dem 24. Jänner ab 20.15 Uhr gleich zwei TV-Premieren österreichischer Kinofilme sowie eine Bilanzsendung zur diesjährigen Preisverleihung: Nach Karl Markovics' international vielfach preisgekröntem Regiedebüt "Atmen", das im Vorjahr in gleich sechs Kategorien mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, bringt ORF eins um 21.55 Uhr die von Christian Konrad und Martina Rényi gestaltete Sondersendung "Österreichischer Filmpreis", die die Highlights des Verleihungsabends, ausführliche Berichte zu den Gewinnern und Interviews mit den Preisträgern präsentiert. Anschließend, um ca. 22.20 Uhr, ist Michael Glawoggers ebenfalls - u. a. zweifach mit dem Österreichischen Filmpreis - ausgezeichneter Kinodokumentarfilm "Whores' Glory" über das älteste Gewerbe der Welt zu sehen.

Von der glanzvollen Preisverleihung des dritten österreichischen Filmpreises und den Gewinnern berichten die "Seitenblicke" ausführlich am Donnerstag, dem 24. Jänner, um 20.05 Uhr in ORF 2. Außerdem berichtet die aktuelle Kultur von Ö1 am Donnerstag, dem 24. Jänner, im "Morgenjournal" (7.00 Uhr) und im "Kulturjournal" (17.09 Uhr) über den Österreichischen Filmpreis 2013. Auch FM4 bringt am Tag nach der Preisverleihung einen Bericht in "FM4 Connected" (15.00 Uhr) und in der FM4 Homebase (19.00 Uhr).

Zwei ORF/SWR-Koproduktionen für "FIPA d'or" in Biarritz nominiert

Der Erfolgslauf der österreichischen Filme setzt sich fort. Neben der Oscar-Nominierung für Michael Hanekes "LIEBE" stehen beim 26. französischen TV-Festival FIPA derzeit auch die ORF/SWR-TV-Koproduktionen "Die Auslöschung" von Nikolaus Leytner mit Klaus Maria Brandauer und Martina Gedeck - zu sehen als ORF-Premiere am Mittwoch, dem 13. Februar, um 20.15 in ORF 2 - sowie "Rommel" mit Ulrich Tukur im Wettbewerb.

