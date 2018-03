TIROLER TAGESZEITUNG / Leitartikel: 23. 1. 2013- Premier Cameron in Geiselhaft von Florian Weissmann

Innsbruck (OTS) - Utl: Mit Großbritannien ist die notwendige Weiterentwicklung der Europäischen Union nicht zu machen.

Für das zukünftige Verhältnis zwischen London und Brüssel braucht es eine neue, kreative Lösung.

Auf den ersten Blick hat der britische Premier David Cameron die Büchse der Pandora aufgemacht. Auf seine Ankündigung, die Briten über den Verbleib in der EU abstimmen zu lassen, folgen jetzt Jahre der Unsicherheit, die der Erholung der britischen Wirtschaft nicht dienlich sein werden. Und im Fall des Austritts aus der EU drohen Turbulenzen am Finanzplatz London und in der britischen Exportwirtschaft.

Cameron weiß das sehr wohl, aber er hat offenbar nicht genug Kraft, um sich gegen den Druck des europafeindlichen Flügels seiner Tories aufzubäumen. Stattdessen soll die Ankündigung des Referendums für 2017 ein wenig Druck ablassen bzw. an die EU-Partner weiterleiten. Doch deren Reaktionen zeigen, dass es für Großbritannien keine weiteren Zuckerln mehr geben wird. Camerons Plan wird nicht aufgehen. Das übrige Europa steuert richtigerweise in die Gegenrichtung. In den kommenden Jahren ist noch mehr Integration angesagt - schon werden Stimmen lauter, die Vereinig te Staaten von Europa fordern. Das ist zum einen die Lehre aus der Krise, die auf dramatische Weise gezeigt hat, was mangelnde Abstimmung und Kontrolle kostet. Und zum anderen ist es die einzig logische Antwort auf die Globalisierung, die die Europäer nur gemeinsam mitgestalten können.

Mit Großbritannien wird die notwendige Weiterentwicklung der EU nicht zu machen sein. Die Briten galten schon als notorische Bremser, als noch europafreundlichere Politiker in der Downing Street 10 residierten. Mit einem Premier Cameron in Geiselhaft seines rechten Parteiflügels droht eine Blockade. Es kann sich bald herausstellen, dass die Vollmitgliedschaft Großbritanniens nicht länger im Interesse der EU liegt.

Aber auch die Abnabelung wäre weder im Interesse der Briten noch Europas. Für einen Ausweg aus diesem Dilemma sind neue, kreative Lösungen gefragt. Eine Möglichkeit wäre, mit der nächsten Änderung der EU-Verträge eine assoziierte Mitgliedschaft einzuführen, wie der britische Europaabgeordnete Graham Watson schon vor Monaten in der TT vorgeschlagen hat. Europa könnte dann ohne den britischen Klotz am Bein voranschreiten. Und Großbritannien könnte weiterhin zum Spartarif am Binnenmarkt teilnehmen, dürfte aber bei politischen Entscheidungen nicht mehr mitreden. Das britische Europa-Modell entspricht ohnehin nur einer besseren Freihandelszone. Es ist möglich, dass beim britischen Referendum, falls es dazu kommt, neben "drinnen" und "draußen" noch eine dritte Möglichkeit auf dem Stimmzettel steht. Auf den zweiten Blick hat Cameron vielleicht einen für beide Seiten wichtigen Klärungsprozess angestoßen.

