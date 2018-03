Neues Volksblatt: "Härtere Strafen" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 24. Jänner 2013

Linz (OTS) - Nach einer Richtlinie der EU sollen Kinderschänder und Sexualstraftäter künftig härter bestraft werden.

Man fragt sich, warum dafür eine EU-Richtlinie notwendig ist. Der jüngste Fall in Österreich, nur einer von vielen, zeigt, dass der Gesetzgeber endlich reagieren muss: Ein Salzburger hatte in den Jahren 2005 und 2006 eine damals 15- bzw. 16-jährige Frau mehrfach vergewaltigt und sexuell missbraucht. Der Täter wurde zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Für die unbedingte Haftstrafe von sechs Monaten hat der Verwaltungsgerichtshof Ende Oktober 2012 in letzter Instanz die elektronische Fußfessel bewilligt. Das Ergebnis:

Ende 2012 hat die Frau gegen den Fußfessel-Träger eine Anzeige bei der Polizei wegen "beharrlicher Verfolgung" und "gefährlicher Drohung" eingebracht.

Im Gegensatz zum "elektronisch überwachten Hausarrest" für Sexualstraftäter werden derzeit Politiker, die Mist bauen, groben Mist, zugegeben, aber weit weg von Vergewaltigung und Kinderschändung, zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt, ohne Chance auf die Fußfessel. Obwohl diese Leute nie mehr in Positionen kommen, in denen sie rückfällig werden können; während Sexualstraftäter im hohen Ausmaß neue Straftaten begehen.

Wer Mist baut, Politiker oder nicht, soll bezahlen. Aber der Applaus bei jeder Verurteilung eines Politikers kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass da einiges nicht mehr zusammen passt.

