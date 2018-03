WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Die EU winkt uns mit dem Brecheisen - von Wolfgang Tucek

Österreich muss auf Forschung, Bildung und Umwelt setzen

Wien (OTS) - Wie so oft haben beide Seiten ein bisschen recht. Österreich muss sich wohl oder übel darauf einstellen, dass die klassischen EU-Regionalförderungen immer weniger werden. Schließlich ist deren oberstes Ziel die Heranführung der ärmeren Regionen an den EU-Durchschnitt - und Österreich ist eines der reichsten Mitgliedsländer. Dass auch die entsprechenden nationalen Subventionen für Grenzregionen und strukturschwache Gebiete von der EU-Wettbewerbsbehörde eingeschränkt werden, darf niemanden überraschen. Der wären gar keine Subventionen am liebsten, wenn nicht gerade eine lebensbedrohliche Wirtschaftskrise sie erforderlich macht.

Doch will die Kommission die Umstellung offenbar mit dem Brecheisen erzwingen: Ihre Machtfülle im Bereich Wettbewerb könnte sie nutzen, um abseits des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens von Mitgliedsstaaten und EU-Parlament Fakten zu schaffen. Für Österreich wäre der Verlust von 50 Prozent der Förderregionen für Erstinvestitionen tatsächlich hart. Das ist entweder für Grenzregionen ein Wettbewerbsnachteil und kann zum Verlust von Betriebsstandorten und damit Arbeitsplätzen führen - denn über der Grenze in Tschechien, der Slowakei und Ungarn hält der EU-Geldregen an, es darf munter weitersubventioniert werden. Oder die Grenzregionen werden gefördert, dann geht das Licht in schwächeren Gebieten in Südniederösterreich oder der Steiermark aus.

Auch dass Unternehmen mit 250 und mehr Mitarbeitern nicht mehr förderwürdig sein sollen, stößt zu Recht auf Kritik von Wirtschaftsvertretern. Das zeigt schon, dass selbst die Europäische Investitionsbank mit dieser Definition der Kommission wenig anfangen kann und für ihre Förderprojekte unter KMU eher Unternehmen bis zu 3000 Mitarbeitern versteht. Dabei handelt es sich noch bei Weitem nicht um die klassischen Multis, die ihre Niederlassungen nach Gutdünken dorthin verlagern, wo sie die meisten Regionalförderungen kassieren können. Das will die Kommission richtigerweise unterbinden, etwa Nokia ist diesbezüglich noch in schlechter Erinnerung.

Die Kommission muss daher mehr Fingerspitzengefühl beweisen und auf die Einwände der österreichischen Regierung eingehen, bevor sie ihre neuen Leitlinien für Regionalbeihilfen verabschiedet. Und Österreich muss sich darauf einstellen, künftig mehr auf Förderungen in Bereichen wie Forschung und Innovation, Umwelt und Bildung zu setzen, die auch künftig in alle Regionen der Europäischen Union fließen dürfen.

