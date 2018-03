ORF-Programmänderung: "In memoriam Maria Schaumayer und Louise Martini"

Wien (OTS) - "In memoriam Maria Schaumayer und Louise Martini" ändert der ORF heute, Mittwoch, dem 23. Jänner 2013, sein Programm und zeigt um 0.00 Uhr in ORF 2 eine Begegnung der Wirtschaftswissenschafterin und Politikerin Dr. Maria Schaumayer und der Schauspielerin Louise Martini bei Barbara Stöckl am 30. Juni 2012:

Maria Schaumayer, geboren 1931, wurde erste Nationalbank-Chefin Österreichs: Ihre berufliche Laufbahn begann in den 50er Jahren nach ihrem Welthandel-Studium in der Creditanstalt, wo sie als erste Frau einen Führungskräftelehrgang absolvieren durfte, jedoch keine Prokura erhielt. Doch von Rückschlägen wie diesem ließ sich die gebürtige Grazerin nicht aufhalten. Nach elf Jahren im Bankwesen und zehn weiteren in der Wiener Kommunalpolitik als ÖVP-Gemeinde- und Stadträtin begann Maria Schaumayer Anfang der 70er Jahre ihre steile Karriere in der Wirtschaft, wurde Vorstandsmitglied der Österreichischen Kommunalkredit und später Finanz-Vorstand der ÖMV AG. Eindeutige Männerdomänen, in denen sie sich selbstbewusst zu behaupten wusste. Auf Kinder und eine Ehe verzichtete sie. 1990 wurde Maria Schaumayer die erste und bis dahin weltweit einzige Präsidentin einer Notenbank und das, obwohl sie längst in Pension war. Damit war sie Weichenstellerin für viele Frauen. Darüber hinaus erlangte Schaumayer internationales Ansehen mit ihrer Arbeit als Regierungsbeauftragte für die NS-Zwangsarbeiterentschädigung. Dr. Maria Schaumayer verstarb am 23. Jänner 2013.

Louise Martini, geboren 1931, entdeckte schon mit zwölf Jahren ihre Leidenschaft fürs Schauspielfach: Der Zauber des Theaters und die Bühnenluft zogen Louise Martini schon als Schulkind in den Bann. So begann sie noch während der Schulzeit mit ihrer Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar. Bekannt und populär wurde sie in den 50er Jahren als Kabarettistin neben Größen wie Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner. Sich gegenüber den Herren zu behaupten war eine harte Schule, dennoch erinnerte sie sich gerne an die Zeit von Nylonstrümpfen, Swing & Chesterfield zurück. Sie galt für viele als Sexbombe: "Aber ich war keine, ich habe sie parodiert", so Martini. Viele Jahre moderierte sie die Radiosendung "Autofahrer unterwegs", "Mittags Martini" sowie "Martini Cocktail". Ihren großen Durchbruch feierte sie in der Hauptrolle des Musicals "Irma la Douce" in München. 30 Jahre lang wirkte sie auf der Bühne, bei Film und Fernsehen in Deutschland. Erst vor wenigen Jahren kehrte die vielfach ausgezeichnete Mimin nach Wien zurück. Louise Martini verstarb am 17. Jänner 2013.

