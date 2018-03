SP-Schicker zum Ableben Maria Schaumayers: Große Politikerin und Vorbild

Wien (OTS) - "Maria Schaumayer hat während ihrer Zeit im Wiener Gemeinderat und als zuständige Stadträtin für städtische Unternehmungen immer die Interessen der Stadt in den Vordergrund gestellt. Sie war als erste Frau an der Spitze einer europäischen Zentralbank und erfüllte damit auch international eine Vorbildfunktion. Selbst in ihrer Zeit nach der OeNB setzte sie sich weiter die Förderung und Gleichstellung von Frauen ein und stand damit in einer langen Reihe konservativer KämpferInnen", würdigt der SPÖ-Klubvorsitzender Rudi Schicker die Verdienste der langjährigen ÖVP-Politikerin.

Schaumayer hatte zudem durch ihre Beteiligung beim Aufbau des NS-Zwangsarbeiter-Entschädigungs-Fonds - basierend auf den Verhandlungen mit dem amerikanischen Staatssekretär und Holocaust-Opfer-Vertreter Stuart Eizenstat - maßgeblich zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Österreich beigetragen.

