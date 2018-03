Präsentation Bericht zur Lage der Kinder- u. Jugendgesundheit in Österreich 2013 / Jahresthema Kinderschutz

Wien (OTS) - Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit lädt zur Pressekonferenz zur Präsentation des 4. Bericht zur Lage der Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich 2013 und Jahresthema 2013: Kinderschutz.

Weshalb ist "Kinderschutz" Jahresthema 2013? Was hat dieses Thema mit Gesundheit zu tun? Was wurde in Österreich von "Kinderschutz-Vater" Hans Czermaks Forderungen umgesetzt? Wie viel Schutz brauchen Österreichs Kinder heute? Wo steht Österreich beim Thema "Kinderschutz" im internationalen Vergleich? Und: Hat sich die Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich weiter entwickelt? Gibt es nennenswerte Veränderungen oder nur Alibiaktionen? Was können Kinder und Jugendliche von Papieren wie Kindergesundheitsstrategie und Masterplan wirklich erwarten? Antworten dazu gibt das Podium im Rahmen dieser Pressekonferenz.

Am Podium (in alphabetischer Reihenfolge):

Dr. Adele Lassenberger, Vorsitzende des Vorstandes des Bundesverbandes Österreichischer Kinderschutzzentren

Dr. Anton Schmid, Kinder- und Jugendanwalt Wien, Mitglied im Netzwerk Kinderrechte

Prim. Dr. Klaus Vavrik, Präsident Österreichische Liga f. Kinder-und Jugendgesundheit

Pressekonferenz: Präsentation Bericht zur Lage der Kinder- u.

Jugendgesundheit in Österreich 2013



Datum: 30.1.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

ZOOM Kindermuseum

Museumsplatz 1, 1070 Wien



