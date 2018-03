PEX Network gibt Start von Online-Kursen für Process Excellence und Lean Community bekannt

London (ots/PRNewswire) - Weiterbildung von Prozessfachkräften zu qualifizierten Anwendern für die

Prozessoptimierung weiterbilden

Das PEX Network freut sich, neue Kurse für die Process Excellence Community bekannt geben zu können, die vollständig online stattfinden. Die vom neu gebildeten PEX Institute bereitgestellten Kurse versetzen die Teilnehmer in die Lage, erfolgreiche Prozessoptimierungsprojekte in Ihrer Organisation souverän zu implementieren und nachhaltig zu betreiben.

Die Kurse des PEX Institute, zur Verfügung gestellt von The Quality Group (TQG), werden für die Lean Six Sigma (LSS) Yellow, Green, Black und Executive Belt-Zertifizierung angeboten. Jeder Kurs beginnt mit einer Einführung in Lean, die Lean Roadmap, Six Sigma und die DMAIC-Methodik. Anschliessend werden den Teilnehmern spezifische Fähigkeiten zu Tools, Analysen und Bereitstellung vermittelt, die Sie in die Lage versetzen, eigene Lean- und Six Sigma-Projekte durchzuführen.

Alle Beteiligten an Lean, Six Sigma, Continuous Improvement oder Process Excellence können von diesen Kursen des PEX Institute profitieren, die in der Woche ab dem 4. März 2013 beginnen. Das PEX Institute nimmt jetzt unter http://www.pexnetwork.com/institute Bewerbungen für die Blended Lean Six Sigma-Kurse an.

Vanessa Lovatt, Network General Manager bei PEX, dazu: "Dies ist ein bedeutender Erfolg für uns, unsere Community mit über 70.000 Mitgliedern, Veranstaltungsteilnehmer und die Process Excellence-Branche im Allgemeinen. Die PEX Community hat lange nach einem solchen Angebot gefragt, daher sind wir froh, dass wir es nun mit einem herausragenden Standard und in einer Online-Umgebung anbieten können, sodass jeder weltweit daran teilnehmen kann.

In Kooperation mit The Quality Group, die seit mehr als zwanzig Jahren gemischte Kurse zur Prozessoptimierung anbietet, ist dies der ideale Weg, um die Referenzen der Branche zu verbessern."

Und Rob Stewart, CEO von TQG, fügt hinzu: "PEX Network ist eine hochangesehene Organisation in der globalen Process Excellence Community. Ihre Konferenzen sind stets erstklassig, und die Community ist umfassend und engagiert. Wir bei TQG freuen uns, unsere gemischten Kurse für LSS und Process Improvement über ihr Netzwerk zu teilen und ihren Mitgliedern führende Lean Six Sigma-Schulungen über das PEX Institute anbieten zu können. Dank dieser Partnerschaft wird das PEX Network jetzt in der Lage sein, die kontinuierlich wachsende Nachfrage nach Kenntnissen zu Prozessoptimierung und Projektabwicklung zu erfüllen."

Weitere Details zu den Kursprogrammen finden Sie auf

http://www.pexnetwork.com/institute.

Informationen zu PEX Network

PEX Network ist eine kostenlose Online-Community mit über 70.000 Mitgliedern, die Fachkräften im Prozessbereich exklusiven Zugang zu einer Multimedia-Ressourcenbibliothek von Topmanagern zu Lean Six Sigma, BPM, Operational Excellence, Continuous Improvement und anderen Themen im Bereich Process Excellence bietet. Gemeinsam helfen wir Process Excellence-Fachkräften, die besten Möglichkeiten für messbare Ergebnisse durch Process Excellence kennenzulernen und durch umfassende weltweite Zusammenarbeit realisierbare Lösungen zu finden.

Neben der Bereitstellung von Online-Ressourcen organisiert das PEX Network jährlich weltweit über 30 gezielte Vor-Ort-Events mit branchenspezifischen Schwerpunkten zu Finanzdienstleistungen, Telekommunikation & Versorgung sowie Energie. Ausserdem veranstalten wir jedes Jahr im Januar und April in Orlando, Florida (PEX Week)

sowie London, England

(PEX Week Europe)



bedeutende branchenübergreifende Gipfel zu Process Excellence.

The Quality Group (TQG) produziert seit 1992 innovative e-Learning-Lösungen zur Optimierung von Alltag, Organisationen und Communitys. Als führender Anbieter gemischter Lernlösungen für Fortune-500-Unternehmen ermöglicht TQG elegante, technologisch gestützte Lernerfahrungen auf globaler Ebene mit dem Schwerpunkt Process Improvement (PI). The Quality Group arbeitet zudem mit akademischen Partnern und strategischen Vertriebspartnern zusammen, um die Nachfrage nach Blended e-Learning bei ihren Mitgliedern zu erfüllen. Weitere Informationen zu The Quality Group finden Sie auf http://www.thequalitygroup.net.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Medienanfragen: Natalie Evans, Digital Marketing

Manager, Natalie.evans [@] iqpc.co.uk, + 44(0)207-368-9774.