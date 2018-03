ÖGB-Präsident würdigt Maria Schaumayer

Wien (OTS/ÖGB) - Sehr betroffen zeigt sich ÖGB-Präsident Erich Foglar vom Ableben der ehemaligen Nationalbank-Präsidentin Maria Schaumayer. "Maria Schaumayer war die erste Frau an der Spitze einer Notenbank und hat sich in Österreich und international einen hervorragenden Ruf erarbeitet", so Foglar.

Der ÖGB-Präsident würdigte den wichtigen Beitrag, den Maria Schaumayer zur Währungsstabilität in Österreich leistete, aber auch ihren Einsatz als Regierungsbeauftragte für die Entschädigung von Zwangsarbeitern.

"Maria Schaumayer war eine über alle Parteigrenzen hinweg anerkannte Expertin in Wirtschafts- und Währungsfragen und eine engagierte Österreicherin", so Foglar, der den Hinterbliebenen sein tiefes Mitgefühl ausspricht.

