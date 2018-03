Schüssel: Mit Maria Schaumayer ist eine große Österreicherin von uns gegangen

Wien, 23. Jänner 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Mit Maria Schaumayer verlieren wir eine wirklich große Österreicherin und die ÖVP eine Wegbereiterin". Mit diesen Worten kommentierte der ehemalige Bundeskanzler und ÖVP-Parteiobmann Dr. Wolfgang Schüssel "mit großer Trauer und Dankbarkeit im Herzen" das Ableben von Dr. Maria Schaumayer.

"Ihre innere Größe, ihre Festigkeit in ihren Grundsätzen, ihr trockener Humor, ihr messerscharfer Verstand und ihre pointierte Rhetorik waren schon zu Lebzeiten Legende und machen aus ihr ein unvergessliches Vorbild", sagte Schüssel. "Ich bin dankbar, dass ich viele Jahre gemeinsam mit dieser beispielhaften Frau durch die Politik gehen durfte. Sie war eine Trendsetterin zu einer Zeit, als es dieses Wort noch gar nicht gab: in der Politik, in der Frage der Gleichberechtigung, als Führungskraft in der Wirtschaft, in der Finanzwelt, in der Wissenschaft. Und das nicht nur auf österreicherischer, sondern auf europäischer Ebene."

"Maria Schaumayer war die Richtige für so sensible Aufgaben wie die Aufarbeitung der NS-Zeit und die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern. Sie hat das mit der ihr eigenen Größe und Menschlichkeit unaufgeregt und umsichtig erfüllt. Damit hat sie unserem Land einen besonders großen Dienst erwiesen", betonte Schüssel. "Wir alle werden Maria Schaumayer vermissen. Sie ist beispiellos und unvergessen." (Schluss)

