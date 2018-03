Köstinger: Erster Etappensieg für österreichische Bauern

Druck auf EU-Budgetgipfel erhöht: Endabstimmung zur Agrarreform erst, wenn es eine Einigung zum Budget gibt

Brüssel, 23. Jänner 2013 (OTS) "Wir haben erreicht, dass Länder, die bereits viel für die Ökologisierung ihrer Landwirtschaft getan haben, bei der Reform der EU-Agrarpolitik

nicht benachteiligt werden. Die heutige Abstimmung ist zugunsten meines Vorschlags ausgegangen, Umweltmaßnahmen aus den bestehenden Agrar- Umweltprogrammen auf die zukünftig verpflichtende Ökologisierung anzurechnen. Den unsinnigen Vorschlag, Biobetriebe auch mit Greening-Auflagen zu belasten, konnte abgewandt werden.

Das ist eine massive bürokratische Erleichterung für die österreichischen Bäuerinnen und Bauern und ein erster Etappensieg", freut sich die Landwirtschaftssprecherin der ÖVP im EU-Parlament, Elisabeth Köstinger. "Das ist eine Absage an bürokratische Gleichmacherei", so die EU-Abgeordnete heute nach dem ersten Teil der Abstimmungen im zuständigen Landwirtschaftsausschuss des EU-Parlaments. Der Ausschuss stimmt heute und morgen über mehr als 7000 Änderungen ab, die die Abgeordneten am ursprünglichen Reformplan der EU-Kommission vorgeschlagen haben. Mit dieser Position werden nun die Verhandlungen mit Rat und Kommission eröffnet. ****

"Die Endabstimmung über die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU wird aber erst erfolgen, wenn sich der Rat auf ein Budget einigt", sagt Köstinger. Der Anfang Februar stattfindende EU-Budgetgipfel wird von den Abgeordneten im Agrarausschuss mit Hochspannung erwartet. "Ökologisierung gibt es nicht zum Nulltarif. Wenn die Mitgliedstaaten das Budget für die EU-Landwirtschaftspolitik kürzen, kann das EU-Parlament der Ökologisierung der Agrarpolitik nicht zustimmen", erklärt Köstinger die Verschiebung. "Damit setzen wir ein klares Signal: Die Reform der Landwirtschaftspolitik hängt von der zukünftigen Budgetausstattung ab", betont Köstinger.

Köstinger hat sich bei der heutigen Abstimmung mit allen ihren Forderungen durchgesetzt: Maßnahmen zur Diversifizierung der Tätigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe wie Sozialprojekte wie 'Green Care' oder Urlaub am Bauernhof sollen im Rahmen der

Programme zur ländlichen Entwicklung gefördert werden können. "Außerdem wurde die Absicherung der Bauernhöfe in benachteiligten Gebieten oder in Berggebieten außer Frage gestellt", so Köstinger.

