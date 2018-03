FPK-Trettenbrein zu SPÖ: Statt Diffamierungskampagne zu betreiben, lieber die eigene Marketingmaschinerie überprüfen

Verkehrsverbundkampagne vollkommen korrekt abgewickelt - Hingegen sind zahlreiche SPÖ-Verstöße dokumentiert

Klagenfurt (OTS) - Für den freiheitlichen KO-Stv. Harald Trettenbrein sind die heutigen Aussagen von SPÖ-Landesgeschäftsführer Daniel Fellner zur vollkommen ordnungsgemäß abgewickelten Plakatkampagne des Verkehrsverbundes nicht mehr als ein verzweifelter Versuch einer Diffamierungskampagne einer plan- und ideenlosen SPÖ-Truppe. "Die SPÖ versucht sachliche Fachinformationen in Misskredit zu ziehen, während sich ihre eigene Landesrätin Beate Prettner über Wochen hinweg mittels Eigen-PR und ohne fachlichen Inhalt über Plakate selbstbeweihräuchert hat", reagiert Trettenbrein.

Statt andauernd von Böswilligkeit getriebene Unwahrheiten zu verbreiten und durch Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft von eigenen Unregelmäßigkeiten abzulenken, solle die SPÖ Führung in Kärnten lieber Nachschau halten, ob in der eigenen Marketingmaschinerie der SPÖ tatsächlich alles so ordnungsgemäß ablaufe. "Bei der SPÖ liegen die Nerven blank. Nicht anders ist das Denunziantentum der Truppe rund um Kaiser zu beschreiben", so Trettenbrein der darauf hinweist, dass bereits zahlreiche Verstöße der SPÖ Kärnten dokumentiert seien, die in Kürze an die Öffentlichkeit gebracht werden.

Ebenfalls auffallend sei die Eigen-PR-Kampagne von SPÖ-Chef Kaiser rund um Weihnachten gewesen. "Die Bürger wurden in der besinnlichen Zeit von SPÖ-Post quasi zugemüllt. Dies hatte alles nur einen Zweck, der auf allen Ebenen fehlgeschlagen ist: Ein ohnedies trostloses und nicht-aussagekräftiges Image des SPÖ-Spitzenkandidaten aufzupolieren. Außer Steuergeldvernichtung war der Erfolg gleich null", stellt Trettenbrein klar.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPK

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404