Aviso 25.1.: Präsentation Integrationsstudien mit Frauenberger und Weninger

Wien (OTS) - Erfolgreiche Integration entscheidet sich jeden Tag vor Ort - also in Österreichs Städten und Gemeinden. Vor dem Hintergrund demografischer Veränderungen gewinnt die kommunale Integrationspolitik sowohl in Großstädten als auch in kleineren Städten und Gemeinden immer mehr an Bedeutung.

Präsentiert werden die beiden Studien "Kosten unzureichender sozialer Integration im Allgemeinen und besonders der Einwander/innen " und "Qualifikationsstand und Qualifikationsbedarf der Integrationsverantwortlichen Österreichischer Städte/Gemeinden".

Ihre Gesprächspartner: o Sandra Frauenberger, Wiener Stadträtin für Integration und Stellvertreterin des Städtebund-Fachausschusses für Integration und o Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes o Zeit: Freitag, 25. Jänner 2013, 11:00 Uhr o Ort: Cafe Griensteidl, Karl Kraus Saal, 1., Michaelerplatz 2

Um Anmeldung unter 01 4000-89983 oder silvia.stefan-gromen @ staedtebund.gv.at wird gebeten.

