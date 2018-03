Bayr: Jetzt Zeichen setzen! - Kundgebung gegen Rechtsextremismus und Rassismus am 27.1.

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, ruft zur Teilnehme an der Kundgebung der Initiative "Jetzt Zeichen setzen!" am kommenden Sonntag auf. Anlässlich des Jahrestages der Befreiung von Auschwitz und des Internationalen Gedenktages an die Opfer des Holocaust gibt es am 27. Jänner ab 17 Uhr eine Gedenkveranstaltung auf dem Heldenplatz (Innenseite des äußeren Burgtores) sowie eine anschließende Kranzniederlegung im Weiheraum des Burgtors. "Bei dieser wichtigen zivilgesellschaftlichen Veranstaltung unter starker Beteiligung der SPÖ setzen wir ein klares Zeichen gegen die extreme Rechte", so Bayr. Für die SPÖ, die die Initiative unterstützt, wird die Wiener Vizebürgermeisterin Renate Brauner bei der Veranstaltung sprechen. ****

Thema ist auch der kommende Woche - unter neuem Namen -stattfindenden WKR-Ball - "ein Vernetzungstreffen der extremen Rechten Europas unter der Patronanz der FPÖ". Gegen diesen Ball, bei dem das 'Who is Who' der rassistischen und rechtsextremen Szene Europas erscheint, wird mit einer Aktionswoche von 25. Jänner bis 1. Februar protestiert. "Zeigen wir, dass es in Österreich massiven politischen und zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen jede Form von Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus gibt", so Bayr. (Schluss) ah

Service: Infos zur Gedenkveranstaltung und zur Aktionswoche unter www.jetztzeichensetzen.at

