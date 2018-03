Fuhrmann: Jugendstrategie - Politik mit Jugendlichen für Jugendliche

ÖVP-Jugendsprecherin: "Der Minister macht aus Betroffenen Beteiligte"

Wien, 23. Jänner 2013 (OTS/ÖVP-PK) - Erfreut ist ÖVP-Jugendsprecherin Abg. Mag. Silvia Fuhrmann über den heute präsentierten Zwischenbericht der Jugendstrategie von Bundesminister Mitterlehner. "Durch den von Minister Mitterlehner initiierten Prozess ist es gelungen, jugendpolitische Themen zu sammeln, aufzuarbeiten und mit konkreten Maßnahmen zu untermauern", so Fuhrmann heute, Mittwoch.

"Minister Mitterlehner setzt mit der Jugendstrategie ein richtiges und wichtiges Zeichen in Richtung Partizipation der Jugendlichen in politischen und gesellschaftlichen Anliegen", lobt Fuhrmann. "Jugendpolitik ist eine Querschnittsmaterie, die sich über alle zentralen politischen Bereiche erstreckt. Darum ist die Jugendstrategie des Familienministers ein wichtiges Instrument, um die kommende Generation in den politischen und gesellschaftlichen Diskussionsprozess einbeziehen zu können."

Neben dem Jugendcheck, der seit 1. Jänner 2013 gilt und alle Gesetzesentwürfe auf ihre Jugendverträglichkeit prüft, sei die Initiative des BMWFJ eine weitere wichtige Maßnahme, um die Jugend und alle Stakeholder zu unterstützen und ihren Standpunkt zu stärken. "Ich kann den Standpunkt von Minister Mitterlehner - aus Betroffenen durch diesen Prozess Beteiligte zu machen - nur unterstreichen und bin mir sicher, dass die Jugendstrategie als offen gestalteter Prozess wesentlich dazu beitragen kann, die Anliegen, Kritiken und Anregungen der Jugendlichen stärker als bisher in politische Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen", schloss Fuhrmann. (Schluss)

