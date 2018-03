Benedict Cumberbatch und Daniel Brühl im WikiLeaks-Film THE FIFTH ESTATE (AT)/ Constantin Film bringt den Film in die deutschen Kinos

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Soeben haben die Dreharbeiten zu THE FIFTH ESTATE (AT) begonnen. In Deutschland kommt der Film über die Enthüllungsplattform WikiLeaks im Winter 2013/2014 im Verleih der Constantin Film in die Kinos. In dem Film über die kontroverse Website spielt Benedict Cumberbatch Julian Assange und Daniel Brühl seinen deutschen Geschäftspartner Daniel Domscheit-Berg. In weiteren Rollen sind Laura Linney, Anthony Mackie, David Thewlis, Peter Capaldi, Dan Stevens, Alicia Vikander und Carice van Houten zu sehen.

THE FIFTH ESTATE (AT) begibt sich auf die Spuren von Daniel Domscheit-Berg (Daniel Brühl), dem frühen Anhänger und letztendlich engsten Mitarbeiter Julian Assanges (Benedict Cumberbatch) und verfolgt die Entwicklung von den aufregenden frühen Jahre von WikiLeaks bis zu den ersten kontroversen und geschichtsverändernden Enthüllungen. Der plötzliche Erfolg der Website machte ihre Initiatoren über Nacht weltberühmt und veränderte grundlegend die weltweite Informationsverteilung. Neben DreamWorks Studios ist Participant Media ein weiterer Finanzierungspartner von THE FIFTH ESTATE (AT). Das ist bereits die fünfte Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen, die zuletzt u.a. LINCOLN und THE HELP gemeinsam produziert haben.

Bill Condon (BREAKING DAWN - BISS ZUM ENDE DER NACHT, DREAMGIRLS, KINSEY) führt Regie bei THE FIFTH ESTATE nach einem Drehbuch von Josh Singer ("The West Wing"), das auf den Büchern "Inside WikiLeaks:

Meine Zeit bei der gefährlichsten Website der Welt" von Daniel Domscheit-Bergs sowie "WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy" von David Leigh und Luke Harding basiert. Steve Golin und Michael Sugar produzieren; Jeff Skoll, Jonathan King und Richard Sharkey sind die Executive Producers. THE FIFTH ESTATE (AT) ist eine Koproduktion zwischen Afterworks und FBO mit Hilde De Laere als Koproduzentin.

"Es mag noch Jahrzehnte dauern, bis wir uns wirklich über die kompletten Auswirkungen von WikiLeaks und wie es die Informationsverbreitung revolutioniert hat, im Klaren sind", so Regisseur Bill Condon. "Deshalb beansprucht der Film keine langfristige Einschätzung oder gar eine abschließende Beurteilung. Wir möchten dagegen die Verflechtungen und Herausforderungen von Transparenz im Informationszeitalter untersuchen und - hoffentlich -die Gespräche beleben und bereichern, die WikiLeaks bereits provoziert hat."

Constantin Film hatte erst im September 2012 bekannt gegeben, dass es sich die Auswertungsrechte an einer Vielzahl hochwertiger Filme von DreamWorks Studios gesichert hat. Mister Smith Entertainment, ein Unternehmen von David Garrett und Constantin Film mit Sitz in London, vertreibt die Rechte an den DreamWorks-Filmen in Europa, Afrika und im Mittleren Osten.

Rückfragen & Kontakt:

Constantin Film

Filmpresse

Telefon: 089-4444 60-100

Fax: 089-4444 60-166

E-mail: filmpresse @ constantin-film.de



Just Publicity GmbH

Regine Baschny

Tel.: +49 - 89 - 20 20 82 60

Fax: +49 - 89 - 20 20 82 89

E-mail: info @ just-publicity.com