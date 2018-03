Haubner: Maria Schaumayer hat Geschichte geschrieben

Schaumayer war beeindruckendes Vorbild und Wegbereiterin für viele Generationen - Großer Verlust für Österreich

Wien, 23. Jänner 2013 (OTS/Text) - "Maria Schaumayer hat Geschichte geschrieben! Als erste Frau an der Spitze der Nationalbank wurde sie ebenso für ihre Leistungen für Österreich respektiert und gewürdigt, wie für ihre verdienstvolle Aufgabe als Regierungsbeauftragte für die NS-Zwangsarbeiterentschädigung. Österreich verliert mit Maria Schaumayer eine 'Grand Dame', die wie keine andere die Geschicke unseres Landes maßgeblich geprägt hat", so der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, der das Ableben von Maria Schaumayer als großen Verlust für Österreich bedauert. ****

"Der Österreichische Wirtschaftsbund hat Maria Schaumayer immer als durchsetzungsstarke und seriöse Stimme im Sinne der heimischen Unternehmerlandschaft geschätzt. Schaumayers Engagement für einen starken Wirtschaftsstandort in einem starken Europa ist beispiellos. Ihre Handschlagqualität in der Politik, ihre Expertise in der Wirtschaft und ihr Engagement zur Förderung von Frauen in Österreich haben sie zu einem beeindruckenden Vorbild und zur Wegbereiterin für viele Generationen gemacht. Wir werden ihr Andenken immer in Ehren halten. Meine tiefe Anteilteilnahme ergeht an die Familie und Nahestehenden dieser großen Österreicherin", schließt Haubner.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich