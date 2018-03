PLANEX knüpft an den Erfolg von Mirror Trader an

Tokio (ots/PRNewswire) - Im nächsten Monat wird PLANEX Mirror Trader als führende Handelsplattform

einführen

PLANEX TRADE.COM Co., Ltd., kündigte den Beginn einer neuen Partnerschaft mit Tradency an, dem Urheber des Konzepts Mirror Trading und Entwickler der Handelsplattform Mirror Trader. Im Februar 2013 wird die Plattform Mirror Trader dem gesamten Kundenstamm von PLANEX zur Verfügung stehen.

PLANEX TRADE.COM Co., Ltd. ist ein japanischer Devisen- und CFD-Broker. Masaki Higurashi, der CEO, kündigte an: "Wir wollten unser Angebot erweitern, indem wir unseren Kunden verbesserte Automatisierungs- und soziale Funktionen zur Verfügung stellen. All das und noch mehr haben wir in der Plattform Mirror Trader gefunden." Masaki Higurashi führt die Entscheidung von PLANEX zur Integration der erweiterten Services von Mirror Trader in das Backend-System Currenex weiter aus: "Durch die Implementierung der Komplettlösung Mirror Trader und des Backend-Systems Currenex haben wir mit sehr kurzer Markteinführungszeit eine stabile und nachhaltige Mirror-Lösung erreicht."

Tradency hat in jüngster Zeit beeindruckende Zahlen sowohl bei der Steigerung der Kundenaktivitäten als auch im Handelsvolumen gezeigt. Lior Nabat, CEO bei Tradency, erklärt: "Wir freuen uns sehr, PLANEX in unserer wachsenden Gruppe der führenden Finanzinstitutionen begrüssen zu dürfen. Tradency besteht seit Anfang 2005, wir waren unter den Pionieren des Mirroring-Konzepts, und in den letzten Jahren erhielt unsere Vision schnell Anerkennung. Wir glauben an die Fähigkeiten und die Kenntnisse von PLANEX und freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit."

Über Tradency

Tradency Inc. ist der Entwickler und Urheber der Mirror Trading-Technologie, die es Devisenhändlern ermöglicht, globale Strategien automatisch zu bewerten und umzusetzen. Durch die Kombination ihres bahnbrechenden Ansatzes mit traditionellen Online-Handelsmethoden bietet die Mirror Trading-Plattform von Tradency Händlern eine flexible Wahl. Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 hat Tradency mit dieser neuen Methode Pionierarbeit geleistet und eine neue Kategorie für den Plattformhandel geschaffen. Tradency arbeitet auch weiterhin an der Innovation seiner Dienstleistungen und stärkt damit sein Renommee als Erzeuger von Unternehmenspraxis der Spitzenklasse.

Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.tradency.com

Über PLANEX

PLANEX TRADE.COM Co.,Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der PLANEX HOLDING INC., einer im JASDAQ gelisteten Aktiengesellschaft (Nr. 6784). PLANEX ist der Devisen- und CFD-Broker in Japan.

http://www.planex-trade.com

Ansprechpartner: Leehee Yaron-Gerti E-Mail: Leehee.gerti @ tradency.com Büro: +972-8-9361145