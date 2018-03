Finanztransaktionssteuer: Kirchliche NGOs feiern "Durchbruch"

Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung und Mission (KOO): Erlöse aus neuer Steuer für globale Bekämpfung von Armut und Klimawandel nutzen

Wien, 23.01.13 (KAP) Nichtregierungsorganisationen in Europa haben die am Dienstag von den EU-Finanzministern mehrheitlich beschlossene Einführung der Finanztransaktionssteuer als "Durchbruch" begrüßt. Auch der österreichische kirchliche Dachverband, die Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für Internationale Entwicklung und Mission (KOO), äußerte sich in diesem Sinn.

"Damit wurde eine langjährige Forderung der der KOO und vieler anderer NGOs aufgegriffen", so KOO-Geschäftsführer Heinz Hödl am Mittwoch. Hödl erinnerte an die ursprüngliche Intention, Erlöse aus dieser Steuer für globale Armutsbekämpfung und Klimafinanzierung zu nutzen. Für Österreich wäre dies eine Möglichkeit, das 0,7-Prozent-Ziel für Entwicklungszusammenarbeit (EZA) endlich zu erreichen.

Weiters wies der KOO-Verantwortliche darauf hin, dass es neben den ersehnten Einkünften für das Budget um eine angemessene Beteiligung des enorm gewachsenen Finanzsektors zur Abfederung der Krisenkosten sowie um Lenkungseffekte - weg von der spekulativen- und hin zur Förderung der realen Wirtschaft - gehe.

Bei der "letztlich politischen Entscheidung" sollte man der europäischen Bevölkerung Gehör schenken, so Hödl: "Zwei Drittel stimmen der Einführung einer umfassenden Finanztransaktionssteuer zu, zudem wird sie von breiten gesellschaftlichen Kreise von Kirchen über Entwicklungsorganisationen bis Gewerkschaften unterstützt." Die Finanztransaktionsteuer könnte ein wesentlicher Beitrag sein, um das Vertrauen in die Politik gegenüber den Märkten und in die Europäische Union als Rahmen für internationale Problemlösung zu stärken.

