Khol zum Ableben von Dr. Maria Schaumayer: Wir erleiden einen nicht ersetzbaren Verlust und werden ihr Werk in Dankbarkeit fortsetzen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Zum Ableben von Dr. Maria Schaumayer hält Dr. Andreas Khol, Präsident des Nationalrates in Ruhe und Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes, fest: "Mit großer Trauer erfahren wir vom Ableben der Grande Dame der Österreichischen Volkspartei, Dr. Maria Schaumayer. Sie hat sich immer hundertprozentig engagiert für die Umsetzung der sozialen Marktwirtschaft, war eine Europäerin der ersten Stunde und Vorkämpferin für Frauenemanzipation. Sie war nie eine Quotenfrau -das hätte sie gehasst -, sondern sie war leistungsstark und gleichermaßen respektiert von 'Freund und Feind'.

Wolfgang Schüssel, mit dem sie eng zusammengearbeitet hat und dem sie eng verbunden war, hat sie für zwei ganz schwierige Aufgaben ausgewählt, die sie hervorragend erledigt hat: Ihr ist zu verdanken, dass das Washingtoner Abkommen zwischen Österreich und der US-Regierung abgeschlossen werden konnte. Ein Abkommen, das 210 Millionen Dollar Entschädigung für Opfer des Nationalsozialismus in Österreich vorsah und zur Gründung des 'Allgemeinen Entschädigungsfonds' führte. Über 20.000 Opfer des Nationalsozialismus in Österreich erhielten dadurch Zahlungen, die als Geste der Anerkennung des Opferstatus zu werten waren.

Die zweite große Aufgabe war die Lösung der Entschädigung von Zwangsarbeitern. Auch dabei wurden Zehntausende entschädigt. Maria Schaumayer organisierte auch das Geld dafür, das aus Mitteln der Wirtschaft kam, in Österreich. Der Zukunftsfonds, der auch heute noch verdienstvoll zur Völkerverständigung beiträgt, ist ihr Werk. Unvergesslich für mich: Stuart Eizenstat hilft Maria Schaumayer über die Stiegen am Ballhausplatz in den Regierungssitzungssaal..."

"Maria Schaumayer war nicht nur international geachtet, sondern auch geliebt. Wir erleiden einen nicht ersetzbaren Verlust und werden in Dankbarkeit ihr Werk fortsetzen", betont Khol abschließend. (Schluss)

