Rauch: Österreich verliert herausragende Persönlichkeit

Wien, 23. Jänner 2013 (ÖVP-PD) "Maria Schaumayer war eine herausragende Persönlichkeit, eine verantwortungsvolle

Politikerin und eine Frau, die bis zuletzt für ihre Ideen und Visionen eingestanden ist. Mit ihr verlieren wir eine große Österreicherin", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch, der sich tief betroffen vom Ableben der 81-jährigen ehemaligen Nationalbank-Präsidentin zeigt. "Über alle Parteigrenzen hinweg engagierte sich Maria Schaumayer für wirtschaftliche und soziale Anliegen. Vor allem mit ihrer Mitarbeit am Versöhnungsfonds und ihrem Engagement zur Förderung von Frauen in Wirtschaft und Wissenschaft hat sie einen entscheidenden Beitrag für die österreichische Gesellschaft geleistet", würdigt der ÖVP-General die Arbeit von Maria Schaumayer. In der ÖVP hat Maria Schaumayer noch vergangenes Jahr federführend an der Erarbeitung des Verhaltenskodexes mitgewirkt und sich vehement für den Kampf gegen Korruption und Amtsmissbrauch eingesetzt. "Wir trauern um eine herausragende Persönlichkeit. Unser Mitgefühl in diesen schweren Stunden gilt den Angehörigen." ****

