FPÖ: Strache zu Cameron: Jedes Volk hat das Recht, selbst über seine Zukunft zu entscheiden

Brauchen keinen EU-Superstaat, sondern ein Europa der Vaterländer

Wien (OTS) - "Jedes Volk muss das Recht haben, selbst über seine Zukunft zu entscheiden", wies FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache heute die hysterische Kritik an der Ankündigung des britischen Premierministers David Cameron, die Bevölkerung Großbritanniens im Jahr 2015 über den Verbleib in der Europäischen Union abstimmen zu lassen, zurück. Gerade die beiden devoten EU-Höflinge Faymann und Spindelegger sollten sich zurückhalten, würden sie doch den totalen Ausverkauf der österreichischen Interessen und Rechte an die EU betreiben. Großbritannien hingegen habe seine Interessen stets mit Selbstbewusstsein vertreten und sich nicht erpressen lassen. Auch der Währungsunion sei es klugerweise nicht beigetreten.

Wenn die EU-Fanatiker aller Länder jetzt noch nicht begreifen würden, dass sich die EU in einer tiefen, von ihnen selbst verursachten Krise befinde, sei ihnen nicht mehr zu helfen. Aber anstatt über die eigenen Verfehlungen nachzudenken, übe man sich jetzt im Cameron-Bashing, kritisierte Strache. Es sei zu befürchten, dass man jetzt versuche, die Daumenschrauben des Zentralismus noch weiter zuzudrehen, anstatt vernünftige Reformen in Angriff zu nehmen. Es brauche aber keinen EU-Superstaat, sondern ein Europa der Vaterländer und des Föderalismus.

Strache nahm Camerons Ankündigung zum Anlass, mehr direkte Demokratie für Österreich zu fordern. "Es muss aber auch sichergestellt werden, dass die Initiative dazu auch vom Volk ausgehen kann und es dabei nicht auf die Gnade der herrschenden Politiker angewiesen ist." Gerade die Volksbefragung vergangenen Sonntag habe gezeigt, dass dieses Instrument von der Bevölkerung genutzt und auch gewollt werde.

