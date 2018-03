Heinisch-Hosek: Maria Schaumayer war über alle Parteigrenzen hinweg Vorbild für Frauen

Frauenministerin kondoliert Hinterbliebenen der Frauenlebenswerkpreisträgerin 2011

Wien (OTS) - "Maria Schaumayer war eine echte Vorkämpferin für Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft und in der Politik. Sie ist ein echtes Vorbild über alle Parteigrenzen hinweg", sagte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek zum Tod der Trägerin des Frauenlebenswerkpreises 2011. "Als Nationalbankpräsidentin bewies sie, dass Frauen im Wirtschaftsleben einen bedeutenden Stellenwert einnehmen können. Und besonders vorbildhaft war auch ihr Einsatz als Regierungsbeauftragte für die NS-Zwangsarbeiterentschädigungen, hier hat sie massiv dazu beigetragen, dass sich die Republik Österreich mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Mein Mitgefühl gehört allen Hinterbliebenen", kondoliert Heinisch-Hosek.

