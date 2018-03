Neugebauer zum Tod von Maria Schaumayer: Unvergessenes Vorbild der Menschlichkeit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Mit dem heutigen überraschenden Tod Maria Schaumayers "verliert Österreich eine Persönlichkeit, die in Politik, Wirtschaft und in ihrer Menschlichkeit über die Parteigrenzen hinweg ein großes Vorbild war und bleiben wird", sagte heute, Mittwoch, der Zweite Nationalratspräsident Fritz Neugebauer. Über Jahrzehnte hinweg habe sich Schaumayer für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger engagiert, "gleich ob in der Wiener Stadtpolitik, in ihrer Arbeit in mehreren Bank- und Kreditinstituten oder als erste Präsidentin der Nationalbank: Die Anliegen insbesondere der Schwächeren in unserer Gesellschaft waren ihr stets Motivation für ihr großartiges Engagement", betonte Neugebauer.

Unvergessen bleibe auch Schaumayers Einsatz für die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern, erinnerte der Zweite Nationalratspräsident: "Als Regierungsbeauftragte hat sie unter großem persönlichem Engagement entscheidenden Anteil daran gehabt, dass ein wichtiges Kapitel österreichischer Geschichte mit Umsicht aufgearbeitet werden konnte", so Neugebauer. Diese lösungsorientierte Herangehensweise habe Schaumayer besonders ausgezeichnet - "die Sache im Mittelpunkt und das Herz am rechten Fleck".

Bis zuletzt habe Schaumayer nicht aufgehört, sich für politische und ethische Fragen in Gesellschaft und Politik zu interessieren, sie war gerngesehener Gast bei zahlreichen Veranstaltungen im Hohen Haus und habe sich rege an Diskussionen über Herausforderungen der Zukunft beteiligt, sagte Neugebauer, der "die anregenden Gespräche mit Maria Schaumayer und ihre stets freundliche, herzliche Herangehensweise auch persönlich sehr vermissen wird", sprach der Zweite Nationalratspräsident den Angehörigen der ehemaligen Nationalbank-Präsidentin sein Beileid und seine Anteilnahme aus. (Schluss)

