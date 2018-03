BZÖ-Bucher zum Tod von Maria Schaumayer

Wien (OTS) - "Maria Schaumayer war eine herausragende Persönlichkeit und hat in all ihren öffentlichen Funktionen mit sehr großem Fachwissen und Sachverstand beeindruckt. Schaumayer hat sich als Präsidentin der Österreichischen Nationalbank und als Regierungsbeauftragte für die Zwangsarbeiterentschädigung enorme Verdienste und großen Respekt erworben. Sie war nicht nur für Frauen in den Männer-Domänen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft ein großes Vorbild, sondern hat viele Karrierewege von Frauen begleitet und gefördert. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und Freunden", so BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher zum Ableben von Dr. Maria Schaumayer.

