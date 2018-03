Vassilakou: Maria Schaumayer hat für Österreich viel getan

Wien (OTS) - "Maria Schaumayer hat für Österreich viel geleistet und viel erreicht, und das in unterschiedlichen Rollen. Sei es an der Spitze der Nationalbank oder in ihrer Funktion als Regierungsbeauftragte für die NS-Zwangsarbeiterentschädigung. Für diesen Einsatz gebührt ihr unser Dank und größter Respekt. Unsere Anteilnahme gilt jetzt ihren Angehörigen", zeigt sich Maria Vassilakou, Wiener Vizebürgermeisterin, tief betroffen.

Rückfragen & Kontakt:

Andreas Baur

Mediensprecher Vzbgm. Maria Vassilakou

0664 831 74 49

andreas.baur @ wien.gv.at