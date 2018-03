EANS-News: Fashion TV verkündet neuen Distributor in Russland und GUS Staaten

Verträge

Fashion TV verkündet neuen Distributor in

Russland und GUS Staaten

Yuriy Nikopolidis, Vienna Austria

FashionTV kündigt einen neuen Distributor an für die Russische Federation und GUS- Staaten. Mehr als 170 Operatoren die rund 80-Prozent von Russland und GUS-Staaten durch Kabel, IPTV- und DTH TV erreichen, machen es möglich dass 90 Millionen Zuschauer das neue Fashion HD programm in SD und HD durch Eurobird 9 empfangen können.

PARIS, FRANKREICH 21. Januar 2013, FTV verkündet, dass nach einer Bilanzprüfung im Dezember 2012 die durch "Deloitte and Touche" im Büro in Moskau, die Vereinbarung zwischen FTV Ltd und Alex Shusterovich und seiner Gruppe an Frimen unter anderem Fashion TV Russia Ltd., Fashionproduction Ltd., Pleades Group etc. in 2012 abgelaufen ist.

Ein neuer Vertragspartner mit wissen von dem Osteuropa Markt, ‚Fashion TV GmbH', Wien, Österreich, wurde für dieses Gebiet ernannt, und ein langfristiges Vertriebsabkommen ist unterzeichnet worden.

‚Fashion TV GmbH' und seine Russischen Partnern werden sich auf die Lieferung von FashionTV in SD und HD in hoher Qualität bei den bestehenden 170 Russischen und GUS-Staaten Kabel, DTH, IPTV und Mobile Operatoren konzentrieren. Nachdem Fashion TV seit 15 Jahre in Russland betrieben wird, ist FashionTV zur einer der legendären Fernsehkanäle Russlands geworden, mit dem das modernes Russland heranwuchs. Fashion TV empfangen rund 90 millionen Zuschauer, und versichert damit das die Welt der internationalen Mode und Russichen Jetsets auch ihr Wohnzimmer, Mobiltelefone, Tablets, und öffentlichen Orten in Russland und den GUS-Staaten erreicht.

Fashion TV konzentriert sich auf die Welt des Luxus und der Mode und zeigt unteranderem wie Russische Millardäre die Welt geniessen...

Fashion TV zeigt die neuen Modeereignisse aus aller Welt, vom Luxus und roten Teppich, bis zu Schönheitswettbewerben und Russische Berühmtheiten und deren Jet Set Leben. Direkte Berichte aus Courchavelle, Geneve, St Moritz, St Tropez, Sardinien, Monte Carlo, St. Barths, Dubai, Bali, Goa, Paris, London, New York… die geliebtesten Plätze des Russischen Mode Liebhanber werden von Fashion TV verkündet. Die Verbrauchsträume des Postenkommunismus werden gezeigt. Mehr Fokus auf die Internationale High Society, luxus Yachten, teuren Villen und extravaganten Parties... finanziert, geliebt und konsumiert von der Russischen Fashion Elite, alles in Fashion HD

Fashiontv Gmbh in Russland und den GUS-Staaten wird die international erfolgreiche Kette der Verkaufslinie der FTV weiter entwickeln unteranderem bestehend aus den folgenden Produkten: f.Vodka, Champagner, Kognak, Energiegetränke, Quellwasser, Kosmetik, f-Schuhe, Love F Cafe, F-Hotels, F-Residences und F-Resorts... alles auf www.fashiontv.vg

Weiters wird FashionTV im Internet auch auf russischer Sprache weiter entwickelt. Zur Zeit führt FashionTV im Internet besonders auf You Tube, Facebook, Twitter, VK.com, Google+ Fashion TV das New Media Konzept für Russland weiter entwickeln.

Fashion TV ist in Russland und den GUS-Staaten auf den folgenden Satelliten empfängbar:

1. FTV SD für Ost Russland und GUS Staaten

Satellite: AsiaSat 3

Localization: 105.5° East

Frequency: 3745 Mhz

Polarity: Vertical

Symbol Rate: 2626 Msyb

FEC: 3/4

Transmission: DVB

Uplink Station: RRSat Global Communications Network Ltd 2. FTV SD für West und Zentral Russland, GUS Staaten

Satellite: HotBird-6

Transponder: 115

Frequency: 10.815MHz

Polarization: Horizontal

Symbol Rate: 27500 Msyb

FEC: 5/6

Uplink Station: RRSat Global Communications Network Ltd

3. FTV HD für Ost Russland und GUS Staaten (Full HD 1080i@50, 24/7, all programs)-Encrypted

Satellite: AsiaSat-5

Localization: 100.5° East

Frequency: 3.794 GHz

Polarity: Horizontal

Symbol Rate: 4.640 Msyb/s

FEC: 3/5

Transmission: DVB S2 8PSK

Uplink Station: RRSat Global Communications Network Ltd

4. FTV HD für West und Zentral Russland, GUS Staaten (Full HD 1080i@50, 24/7, all programs)-Encrypted

Satellite: Eurobird 9

Localization: 9° East

Frequency: 11881 MHz

Polarity: Vertical

Symbol Rate: 27.500 Msyb

FEC: 2/3

Transmission: MPEG-4

Uplink Station: RRSat Global Communications Network Ltd

Für weitere Informationen bitte kontaktieren sie yuriy @ fashiontv.com

Unternehmen: Fashion TV Holding Ltd. P.O. Box 958 VG- Road Town Telefon: 0043 151 31 267 FAX: 0043 151 31 385 Email: victoria @ ftv.com WWW: http://www.fashiontv.com Branche: Medien ISIN: VGG3335A1003 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr): Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Victoria Kolossov

Investor Relations

+43 151 31 267

victoria@ftv.com