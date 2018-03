VP-Hoch: Grüne haben automatischen Anpassungen bei Öffi-Tarifen zugestimmt

Wien (OTS) - "Dass der grüne Klubchef Ellensohn Preiserhöhungen bei den Öffis für heuer gänzlich ausschließen kann, wage ich zu bezweifeln. Abgesehen davon, dass die Grünen innerhalb der Stadtregierung dafür nicht zuständig sind, hat Ellensohn offenbar die Vereinbarung übersehen, der seine Partei vergangenes Jahr zugestimmt hat", so der Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien Alfred Hoch in einer knappen Reaktion.

Alfred Hoch: "Ich darf die Grünen daran erinnern, dass im rot-grünen Abkommen anlässlich der Absenkung des Jahrkartentarifs im Vorjahr "moderate automatische Anpassungen" fixiert wurden. Was "moderat" in der Auslegung von Rot-Grün bedeutet, haben wir ja in den letzten Jahren bei den Gebührenerhöhungen von Wasser, Abwasser, Müll etc. mitbekommen. Ob mit oder ohne Erhöhung, eines ist auf jeden Fall fix:

jeder Steuerzahler und jede Steuerzahlerin in Wien zahlt jetzt schon knapp 800 Euro für den Zuschuss an die Wiener Linien egal ob er oder sie eine Jahreskarte besitzen oder nicht."

