Kopf zu Maria Schaumayer: Eine beeindruckende Frau und Wegbereiterin!

ÖVP-Klubobmann persönlich betroffen über Ableben Schaumayers

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Mit großer persönlicher Betroffenheit und Bestürzung reagierte ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf auf die Nachricht über das Ableben von Dr. Maria Schaumayer. "Eine unglaublich beeindruckende Frau. Eine Wegbereiterin. Eine Vordenkerin. Das alles und noch viel mehr war Maria Schaumayer und so bleibt sie auch in unserer Erinnerung", sagte Kopf heute, Mittwoch.

Kopf würdigte nicht nur die beispielhafte Karriere Schaumayers in Wirtschaft, Politik und Nationalbank, sondern auch "ihren Mut, ihre scharfe Intelligenz, ihre Offenheit, ihre Durchsetzungskraft, ihre Lebensfreude und ihre Menschlichkeit. All das hat sie in ihren verschiedenen Lebensabschnitten, beruflichen Verpflichtungen und politischen Aufgaben immer wieder unter Beweis gestellt", erinnerte Kopf nicht nur an die Tätigkeit Schaumayers als Stadträtin in Wien und Nationalbankpräsidentin, sondern auch an ihre nicht lange zurückliegende Arbeit als Regierungsbeauftragte für die Entschädigung von NS-Zwangsarbeitern.

"Maria Schaumayer war eine Frau der Überzeugung, der Wertehaltung. Sie war unbeirrbar und aufrecht in allem, was sie tat. Sie war eine Frau der Taten und bleibt uns allen ein Vorbild dafür, mit wie viel Glaubwürdigkeit, Authentizität und innerer Größe man Politik für die Menschen machen soll und kann. Wir werden ihr ein ständiges, tiefempfundenes Angedenken bewahren", schloss der ÖVP-Klubobmann. (Schluss)

