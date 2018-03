Leitl würdigt Maria Schaumayer als "Große Österreicherin"

Erfülltes Leben im Dienste und zum Wohl ihres Heimatlandes

Wien (OTS/PWK029) - "Unser Land hat mit Maria Schaumayer eine

große Österreicherin und verdienstvolle Politikerin verloren, deren politisches Leben ganz ihrem Heimatland gewidmet war. Sie hat mit ihrer Geradlinigkeit und ihrer Seriosität ihre Zeit geprägt und sich insbesondere durch ihren Einsatz an der Spitze der Nationalbank und als Regierungsbeauftragte für die NS-Zwangsarbeiterentschädigung gemeinsam mit Vertretern der Regierung und der WKÖ in ganz besonderem Maße verdient gemacht und damit einen Schatten der Vergangenheit von Österreich genommen", so Leitl.

Die Wirtschaft verliert mit Maria Schaumayer eine energische Fürsprecherin für einen Platz Österreichs in der Europäischen Union. "Ihr Einsatz in der Vorbereitung für den EU-Beitritt unseres Landes kennzeichnete sie klar als eine Frau mit Weitblick und Durchsetzungskraft", betont der WKÖ-Präsident. Aber auch in Hinblick auf die Förderung von Frauen in Führungspositionen beschritt sie mit ihrer Stiftung einen sehr erfolgreichen Weg. Sie selbst war darin Vorbild - als erste Frau an der Spitze der Nationalbank. "Maria Schaumayer hat es geschafft, in Politik und Wirtschaft gleichzeitig zu reüssieren und sie hat - quer über alle Parteigrenzen hinweg -für ihr Wirken Respekt geerntet. Sie hat die Geschichte der Zweiten Republik nachhaltig und positiv geprägt und steht damit in der ersten Reihe großer heimischer Persönlichkeiten, denen Österreich und seine Bürgerinnen und Bürger viel zu verdanken haben", trauert Leitl um die große Österreicherin. (us)

