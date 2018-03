FPÖ-Pisec: Auch Stadt Wien spekuliert auf Teufel komm raus

Hunderte Millionen stecken in Fremdwährungsspekulationen

Wien (OTS) - Wenn Bundesminister Hundstorfer behaupte, dass in Wien nicht spekuliert werde, dann sei dies die dreiste Unwahrheit, betonte der freiheitliche Bundesrat und Abgeordnete zum Wiener Wirtschaftsparlament Mag. Reinhard Pisec. "In Wahrheit sind die Hälfte der gesamten Schulden Wiens in Schweizer Franken aufgenommen.

Um sich 1 bis 2 Prozentpunkte an Zinsen gegenüber einem Euro-Kredit zu sparen, habe die Stadt Wien massiv Schulden in Schweizer Franken gemacht. "Währungsgeschäfte sind jedoch das Gefährlichste überhaupt und können entgegen der Behauptungen von Finanzstadträtin Brauner getrost als Hochrisikospekulation gewertet werden", betonte Pisec. So würden zwei Drittel des gesamten Spekulationsvolumens in der Welt im Devisenhandel abgewickelt. "Wer bei Währungshandels-Deals einmal auf der falschen Seite liegt, kann rasch Verluste ohne Grenzen einfahren", warnte Pisec. Wenn nämlich der Schweizer Franken weiter steigt, können die dadurch entstehenden Verluste exorbitant höher sein, als die Ersparnisse durch den niedrigen Zinssatz, so Pisec, der im Falle Wiens von einem Minimalverlust von rund 300 Millionen Euro ausgeht. "Durch die Euro-Schwäche ist es nun zu diesem gigantischen Verlust gekommen, der in keinem Derivatgeschäft aufzureißen ist", zeigte Pisec das Ergebnis der angeblichen "Nicht-Spekulation" der Wiener Stadtregierung auf. .

Es sei auch ein Märchen, dass es sich dabei um "Buchverluste" handle, wie dies Seitens der SPÖ-Wien behauptet werde, betonte Pisec. Würden Länder und Gemeinden wie jeder Unternehmer eine doppelte Buchführung nach Bilanzrichtlinien machen, dann wäre schnell klar, dass diese Buchverluste bereits realisiert seien, so Pisec. Doppelte Buchhaltung bringt mehr Transparenz. Denn wie jedes kapitalmarktorientierte Unternehmen sei man dann gezwungen quartalsweise die Bilanzen zu veröffentlichen. "Diese Spekulationen werden am Bilanzstichtag bewertet. Von dieser Bilanz weg werden dann die Steuern beglichen", so Pisec.

"Wenn jetzt die Stadt Wien 300 Millionen Euro auf der Verlustseite hat, dann muss dieses Konto mittels Cash oder Haftung abgedeckt werden. Aber auch eine Haftung kostet Geld. Ob Cash oder Haftung, es gehört abgedeckt auf null. Also sind es realisierte Verluste", zeigte Pisec auf.

"Ein generelles Spekulationsverbot für Bund, Länder und Gemeinden ist das einzige wirkungsvolle Instrument um derartige Verluste von Steuergeld zu vermeiden", betonte Pisec.

