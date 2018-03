Visionäre Europas wurden beim 10. Vienna Congress com.sult für ihr Lebenswerk ausgezeichnet

Golden Arrow für s. D. Fürst Hans Adam II. von Liechtenstein, EU-Parlamentspräsident a.D. Jerzy Buzek und Generaldirektor vom Hotel Imperial Klaus Christandl

Wien (OTS) - S.D. Fürst Hans Adam II. von und zu Liechtenstein und der EU-Parlamentspräsident a.D. und ehemaliger Premierminister Polens Jerzy Buzek wurden bei der gestrigen Abendgala im Rahmen des 10. Internationalen Vienna Congress com.sult 2013 für Ihr Lebenswerk mit dem Lifetime Achievement Award "Golden Arrow" ausgezeichnet. Der Golden Arrow ging an die beiden Politiker, die sich mit ihrem großen Engagement für die Weiterentwicklung Europas und für den Schutz der Demokratiegrundlagen einsetzen. Der "Golden Arrow" für besondere Verdienste wird seit dem Jahr 2006 vergeben und erhielten seit dem Persönlichkeiten, u.a. wie die Präsident und Friedensnobelpreisträger Schimon Peres und Lech Walesa, der deutsche Vizekanzler und Außenminister Joschka Fischer, der tschechische Präsident Vaclav Klaus, der Astronaut Buzz Aldrin, Hans Dietrich Genscher. Jährlich wird der "Golden Arrow" an eine österreichische Persönlichkeit, Institution oder Unternehmen vergeben. Im Jahr 2013 erhielt diesen Preis Generaldirektor das Hotel Imperial, Klaus Christandl. Dieser Preis wurde in der Vergangenheit an Thomas Kloibhofer, CEO Competence Call Center oder Professor Oskar Mencer, einem der erfolgreichsten Wissenschaftler Österreichs am Imperial College in London.

"Die Auszeichnung ist ein Tribut des Wiener Kongress com.sult an die Kraft des friedlichen Widerstands und den unbändigen Glauben an eine bessere Welt", so com.sult-Initiator David Ungar-Klein.

Der Golden Arrow des Vienna Congress com.sult 2013 geht an Fürst Hans-Adam II von Liechtenstein, weil sich das liechtensteinische Staatsoberhaupt mit großem Engagement mit der Zukunft der Demokratie im 3. Jahrtausend beschäftigt. Die Weiterentwicklung der Demokratie in Europa ist vor dem Hintergrund eine besondere Herausforderung, als Europa mit globalen Herausforderern im Wettbewerb konfrontiert ist, die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ablehnen und die demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten ihrer Bürger unterbinden. Fürst Hans-Adam II von Liechtenstein beweist darüber hinaus, dass europäisches Denken und Handeln in einem Nicht-Mitgliedsstaat der EU integraler Teil des politischen Selbstverständnisses ist.

Der Golden Arrow des Vienna Congress com.sult 2013 geht an den ehemaligen Präsident des Europäischen Parlaments Jerzy Buzek, der sich bereits als Ministerpräsident Polens große Verdienst für die Europäische Integration erworben hat. Buzek war konsequenter Befürworter des EU-Beitritts seines Landes. Er repräsentiert damit die politische und auch wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Erweiterung der Europäischen Union, die gegenwärtig nahezu zum Stillstand gekommen ist. Als Europaparlamentarier setzt sich Jerzy Buzek dafür ein, dass ein gestärktes Europäisches Parlament mehr Transparenz und vor allem auch mehr Bürgernähe der europäischen Institutionen ermöglichen kann.

"Europe of Tomorrow: The New Way of Thinking"

Wie entwickelt sich Europa weiter; wie sieht die EU politisch, wirtschaftlich, demografisch und kulturell? Über diese Fragen diskutierten rund 1500 internationale Entscheidungsträger in Wien zwei Tage lang Der Wiener Kongress com.sult ist der erste Weltkongress im Jahr, der sich mit der Zukunft Europas befasst. Rund 50 einzelne Veranstaltungen fanden im Rahmen des Kongresses statt. Darunter der Executive Lunch im Hotel Imperial und die Speakers Reception im Wiener Rathaus. Traditionell haben die meisten VIP-Gäste beim Artistic Signature ihre Kreativität ans Licht geholt und Bilder zum Thema "Europe of Tomorrow" gemalt. Mit Farbe und Pinsel haben u. a. s.D. Fürst Hans Adam II von und zu Liechtenstein., EU Parlamentspräsident Jerzy Buzek, der berühmte Autor Robert Menasse, der Europa-Parlamentarier Dimitrios Droutsas ihre Ideen ausgedrückt.

"Beim zehnten Vienna congress com.sult 2013 haben wir Top-Leute aus 15 Ländern nach Wien gebracht, um die Visionen für Europa zu erörtern. Wir wollen eine sehr konkrete, substanzielle Diskussion über die Zukunft Europas führen. Der Vienna Congress com.sult ist dafür mit seinem umfangreichen Programm und seiner einzigartigen Atmosphäre die ideale Plattform", so der Initiator der Veranstaltung, David Ungar-Klein.

In drei hochkarätigen Panels und fünf Workshops diskutierten u.a.; Oxford-Professor Jan Zielonka, der tschechische Staatspräsident Václav Klaus, s. D. Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein, der frühere Präsident des Europäischen Parlaments, ehem. Premierminister Polens und heutiger Europa-Parlamentarier Jerzy Buzek, die Handelsministerin aus Kosovo Mimoza Kusari-Lila, der Europaparlamentarier und ehemaliger griechischer Außenminister Dimitrios Droutsas, Vizekanzler a.D. Erhard Busek, Cameron-Berater Phillip Blond, Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny, "Die Zeit"-CEO Rainer Esser, der frühere finnische Premier und heutige Senior Fellow an der School of Government und Nokia-Berater Esko Aho, Iain Begg, Professorial Research Fellow am European Institute, London School of Economics and Political Science oder der österreichische Literat und nunmehrige EU-Anhänger Robert Menasse.

Gäste beim Kongress waren u.a. die Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien KommR. Brigitte Jank, der Generaldirektor der Casino Austria Dr. Karl Stoss, DI Oliver Schmerold -Präsidiumsmitglied und Generalsekretär von ÖAMTC, DI Walter Boltz, Vorstand, Energie-Control Austria, der ehemalige EU-Kommissar Dr. Franz Fischler, Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny - Gouverneur der Österreichischen Nationalbank.

