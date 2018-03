Leitl: Rosinen-Picken für Großbritannien wird es nicht geben

Cameron soll Weg zu vertieftem Europa nicht behindern - EU muss Reformen angehen, um internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und Schuldenkrise zu bewältigen

Wien (OTS/PWK028) - WKÖ-Präsident Christoph Leitl warnt die EU davor, sich von Großbritannien unter Druck setzen zu lassen und eine "EU-Mitgliedschaft light" mit Premier David Cameron zu verhandeln, welche nur London nütze, aber nicht Europa: "Großbritannien ist ohne Zweifel ein sehr wichtiges Land für Europa. Es profitiert aber auch von der EU, wie die vielen britischen Betriebe bestätigen, die erfolgreich in die EU liefern. Auch wenn jetzt mit der Austrittskeule ab 2015 gedroht wird, warne ich davor, die gültigen und auch von London unterschriebenen EU-Verträge aufzuschnüren und dem Wunsch Londons nach einem Rosinen-Picken nachzugeben."

Europa brauche etwa zur Bewältigung der Schuldenkrise mehr Gemeinsamkeit unter den EU-Staaten und mehr Koordination, etwa bei der Budget- und Steuerpolitik. Und es brauche auch, neben klaren Budgetregeln, eine Solidarität unter den EU-Staaten, damit südliche EU-Länder wie Griechenland wieder auf einen nachhaltigen Sanierungs-und Wachstumskurs kommen, so Leitl: "Großbritannien will de facto bloß eine europäische Freihandelszone - die EU dagegen strebt zurecht ein vertieftes Europa an. London soll aus innenpolitischen Motiven diesen Weg nicht behindern."

Wenn Großbritannien zu Recht Reformen oder Effizienzsteigerungen beim Budget in der EU fordere, könne man selbstverständlich darüber reden - wenn diese nicht als ein Mittel zum Zweck verwendet werden, um Europa zu schwächen. Grundsätzlich hätten jetzt alle Reformen Vorrang, die Wachstum und Arbeitsplätze in der EU förderten, die Wettbewerbsfähigkeit Europas gegenüber Asien und Amerika unterstützten und dazu beitragen würden, die Schulden- und Wirtschaftskrise in Europa rasch zu bewältigen. Wer eine Blockade-und Isolationspolitik betreibe, unterstütze diesen Kurs Europas nicht, so Leitl abschließend. (JR)

