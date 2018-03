Rekord für Auftakt des "Universum"-Zweiteilers "Schladminger Bergwelten"

Beste Reichweite seit 2008, Folge zwei am 29. Jänner

Wien (OTS) - Erneuter Reichweitenrekord für "Universum": Franz Hafners Dokumentation "Von Gipfeln und Gämsen", der erste Teil des "Universum"-Zweiteilers "Schladminger Bergwelten", erreichte gestern, am Dienstag, dem 22. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 so viele Zuseherinnen und Zuseher wie keine andere "Universum"-Folge seit 2008. Bis zu 806.000 Zuseher/innen ließen sich unmittelbar vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2013 den fantastischen Einblick in die vielfältige Tierwelt zwischen Dachstein und Niederen Tauern nicht entgehen, im Schnitt waren 787.000 dabei (nationaler Marktanteil 26 Prozent). Der Film entstand als Koproduktion von ORF, Interspot Film und Bayerischem Rundfunk, gefördert von Cinestyria und Fernsehfonds Austria.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "In wenigen Tagen startet die Ski-WM in Schladming und eröffnet ein neues Kapitel in der Sporthistorie. Welche faszinierenden Geschichten Fauna und Flora im Ennstal zu erzählen haben, enthüllte gestern das 'Universum'. Der große Publikumszuspruch ist einmal mehr der Beweis, dass unsere Traditionsmarke weiterhin die Benchmark des Naturfilms ist."

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: "In knapp zwei Wochen wird Schladming zum pulsierenden Olymp des Skisports. Wie faszinierend schön die Berg- und Tierwelt rund um die Weltmeisterstadt ist, zeigte das faszinierende 'Universum' gestern -mit beeindruckendem Erfolg. Er zeigt, dass unser Vorhaben, die besten Naturdokus auf den Dienstag zu fokussieren, vom Publikum sehr gut angenommen wird."

Teil zwei, "Zwischen Jahrhunderten und Hundertstelsekunden" (Regie:

Gernot Lercher), zeigt am Dienstag, dem 29. Jänner 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2, wie der Mensch aus der großartigen Naturlandschaft dieser Region auch eine Kulturlandschaft gemacht hat. Der Film entstand als Koproduktion von ORF und Interspot Film in Zusammenarbeit mit dem ORF-Landesstudio Steiermark, gefördert von Fernsehfonds Austria und Cinestyria.

Der "Universum"-Zweiteiler "Schladminger Bergwelten" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

