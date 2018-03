Perfekte Wohnung, aber null Flair? Dann gewinne jetzt Dein Wandtattoo

Der im Oktober 2012 online gegangene Shop Wandmotive.de startet mit der amüsanten Aktion "Gewinne Dein Wandtattoo" ins neue Jahr.

Mitmachen kann jeder, der ein Foto von seinem aufzupeppenden Zimmer einsendet und möglichst kreativ darlegt, warum er unbedingt ein neues Wanddesign benötigt. Die Redaktion kürt aus allen Einsendungen die drei einfallsreichsten Bewerber. Diese können sich aus dem Portfolio von wandmotive.de ihr Lieblingsmotiv auswählen.

Unter http://www.wandmotive.de/aktion/ finden interessierte Leser alle Details zur aktuellen Aktion.

Wandtattoos gibt es natürlich nicht erst seit gestern, doch der junge Shop hebt sich wohltuend von dem ab, was der Markt sonst zu bieten hat. So stellt das Unternehmen nicht nur hohe Qualitätsansprüche an seine Produkte, vielmehr gestaltet es alle Motive in liebevoller Handarbeit und mit fassettenreichen Details.

Vier Produktkategorien weist Wandmotive.de auf: So gibt es neben Wandtattoos in verschiedenen Designrichtungen auch Fensterbilder, viele davon in klar reduzierten Formen und angenehm gedeckten Farben. Weiterhin zählen Bordüren und "echte" Tafelfolien zum Spektrum des Shops. Bei letzterem trennt sich die Spreu vom Weizen. Während vergleichbare Shops lediglich schwarze Folien verkaufen, erhält man auf Wandmotive.de "echte" Tafelfolie. Der Unterschied macht sich beim Beschreiben oder Bemalen bemerkbar, denn bei den "unechten" Folien halten die Pigmente der Kreide nicht.

Sei es nun die Tafelfolie für das Kinderzimmer, das frühlingshafte Fensterbild für die Küche oder eines der zahlreichen Zitate, Sprüche oder floralen Designs für das Wohnzimmer - die Gewinner der Frühjahrs-Aktion können unter allen Motiven frei wählen.

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2013. Die Wandmotive.de-Redaktion freut sich auf alle Zusendungen an Allesaussergewoehnlich @ wandmotive.de - Mitmachen lohnt sich!

