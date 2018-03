Korun zu Votivkirche: Innenministerin verweigert Lösung für pakistanische Flüchtlinge

Gesprächsverweigerung ist keine politische Kompetenz

Wien (OTS) - "Die negative Antwort aus dem Innenministerium zur Unterbrechung des Hungerstreiks der Votivkirche-Flüchtlinge bedeutet Gesprächsverweigerung und zeugt nicht von Problemlösungskompetenz der Innenministerin", kritisiert die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Alev Korun, die Reaktion von ÖVP-Ministerin Mikl-Leitner. Tatsache sei: Die Hungerstreikenden in der Votivkirche zeigen Mängel im österreichischen Asylsystem auf, in dem z.B. aus Pakistan geflüchtete Menschen derzeit kaum Schutz vor Verfolgung finden. Korun: "Ich darf daran erinnern, Pakistan ist jenes Land, in dem vor Kurzem die Taliban der 14-jährigen Malala Yousafzai in den Kopf geschossen haben, nur weil sie in die Schule gehen wollte. Dass Menschen, die vor den Taliban fliehen, kein Asyl bekommen, ist Teil des Problems in der Votivkirche." Mit Gesprächsverweigerung bekomme die Innenministerin das Problem aber nicht weg. Mikl-Leitner sollte sich die Fälle der Hungerstreikenden genau anschauen und Lösungen suchen und finden. Auch wenn wir uns in einem Wahljahr befinden, zählt Problemlösungskompetenz und nicht Sturschalten und auf Umfragen schielen", fordert Korun.

