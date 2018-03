Brunner warnt: EU-Richtlinie erhöht den Druck, Wasser zu privatisieren

Grüne sehen öffentliche Wasserversorgung in Krisenstaaten schon heute in Gefahr

Wien (OTS) - Morgen wird der Binnenmarktausschuss des Europaparlaments (IMCO) über die europaweite Regelung für Dienstleistungskonzessionen abstimmen. Diese Regelung kann dazu beitragen, dass Wasser vermehrt privatisiert werden wird.

"Wir Grüne stellen uns gegen den Kommissions-Vorschlag und haben deshalb in mehreren Ausschüssen des EU-Parlaments Anträge gestellt diesen abzulehnen. Zwar zwingt die Richtlinie niemanden zur Privatisierung von Wasser, jedoch verstärkt sie den Druck auf Stadtwerke und kommunale Zweckverbände. Sie schafft eine komplexe und unsichere Rechtslage für den öffentlichen Sektor und drängt viele Kommunen dazu ihre Wasserkonzessionen zukünftig europaweit auszuschreiben, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Wir Grüne fordern, dass zumindest die Wasserversorgung und Sozialleistungen von dieser Richtlinie ausgenommen werden", meint Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen.

Dienstleistungskonzessionen werden häufig im Bereich der Daseinsvorsorge für die Wasser-, Abfall-, Energie- und Sozialleistungen sowie für das Gesundheitswesen verwendet. Sie haben in der Regel lange Laufzeiten und brauchen demgemäß mehr Flexibilität. Auch deshalb unterlagen sie bisher nicht den Regeln zur Auftragsvergabe, sondern lediglich dem Transparenz- und Nichtdiskriminierungsgebot der Europäischen Verträge.

"Der öffentliche Sektor braucht dringend Spielräume für Modernisierung und Effektivierung. In vielen Bereichen stehen hohe Investitionen an, die eine Kommune allein nicht bewältigen kann. Hier müssen Kooperationen mit anderen Kommunen weiterhin möglich sein. Die Richtlinie aber soll den Zwang erzeugen, solche Projekte künftig europaweit auszuschreiben. Damit würde internationalen Konzernen der Einstieg in die öffentliche Grundversorgung ermöglicht werden. Das lehnen wir ab, wir wollen keine Privatisierung des Wassers durch die Hintertür", erklärt Brunner.

Der Druck auf europäische Krisenstaaten ist schon heute enorm. Beispielsweise hat die EU-Kommission im Rahmen der Empfehlungen der Troika (Kommission, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds) für Portugal und Griechenland die Privatisierung des Wassersektors verlangt.

