Bundeskanzler Faymann betroffen vom Tod Maria Schaumayers

Wien (OTS) - Tief betroffen zeigte sich am Mittwoch Bundeskanzler Werner Faymann auf die Nachricht vom Tod Maria Schaumayers im 82. Lebensjahr.

"Maria Schaumayer hat für die Rolle der Frau in der österreichischen Wirtschaft und in der Politik sehr viel getan. Vor allem als Präsidentin der Oesterreichischen Nationalbank hat sie große Umsicht und Kompetenz bewiesen, etwa im Mitwirken an der geldpolitischen Vorbereitung des EU-Beitritts Österreichs. Auch mit ihrer wertvollen Arbeit für die Entschädigung der Zwangsarbeiter unter der NS-Diktatur hat sie entscheidend dazu beigetragen, den Umgang der Republik Österreich mit der Vergangenheit zu verbessern."

Bundeskanzler Faymann spricht allen Hinterbliebenen, Verwandten und Freunden Maria Schaumayers zutiefst empfundenes Beileid aus.

