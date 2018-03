EANS-Research: Montega AG / Nemetschek AG: Expansion in Asien und Amerika als nachhaltiger Wachstumstreiber - Deutliche Ausweitung der Marge erwartet

Hamburg (euro adhoc) - Nemetschek ist Europas führender Softwareanbieter für die Baubranche. Das Produktspektrum der mittlerweile 10 eigenständigen Konzernmarken umfasst diverse Lösungen für Architekten, Bauingenieure, Bauunternehmer und Facility Manager. Das Unternehmen hat mehr als 300.000 Kunden weltweit und generiert mittlerweile 45% der Umsätze aus Maintenance Verträgen. Wichtigster Absatzmarkt ist mit einem Umsatzanteil von 60% die DACH-Region, während das restliche Europa und die weltweiten Umsätze jeweils 20% ausmachen.

Im Vergleich zu den Wettbewerbern differenziert sich das Unternehmen insbesondere durch seine individuell abgestimmten und regelmäßig ausgezeichneten Softwarelösungen für die verschiedenen Länder und Anwendergruppen sowie den Fokus auf eine integrierte Zusammenarbeit aller am Bauprozess beteiligten Parteien. Letzteres ist eines der Haupthemen im Bereich der Bausoftware. Die unter dem Begriff BIM (Building Information Modeling) zusammengefasste Methode ermöglicht es Architekten, Tragwerksplannern und Bauherren mit ihren jeweiligen Softwarelösungen in einem zentralen, virtuellen Gebäudemodell zu arbeiten, woraus sich deutliche Effizienzgewinne und Kosteneinsparungen ergeben (sinkende Änderungskosten, geringere Redundanzen, etc.). Während Wettbewerber wie Autodesk nur eigene Software zulassen (Plattformmethode), sind die Produkte von Nemetschek insbesondere auf die Kooperation mit Fremdsoftware ausgelegt (openBIM).

Hierin sehen wir einen klaren Wettbewerbsvorteil, der es Nemetschek ermöglichen sollte, die starke Wettbewerbsposition in Europa zu festigen und gleichzeitig verstärkt in neue Wachstumsmärkte wie China oder die Türkei zu expandieren. Aufbauend auf der guten Baukonjunktur in der DACH-Region sowie der internationalen Expansion erwarten wir bis 2015 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 6,6% p.a. Gleichzeitig dürfte es wieder zu einer sukzessiven Margenverbesserung kommen, die durch eine Restrukturierung der größten Konzerngesellschaft Allplan sowie einer stärkeren Kostendisziplin getragen wird. Wir gehen davon aus, dass der Margenrückgang in 2013 überwunden wird und die EBITDA Marge von 22,4% in 2012 auf 25,0% in 2015 ansteigt. Hierdurch dürfte sich die ohnehin gute finanzielle Situation der Gesellschaft (35,4 Mio. Euro Net Cash, keine Finanzverbindlichkeiten) weiter verbessern, was wiederrum Spielraum für neue Akquisitionen schafft.

Wir halten Nemetschek aufgrund der genannten Faktoren für ein attraktives Investment. Die guten Wachstumsaussichten sowie die sich abzeichnende Margenverbesserung sind aus unserer Sicht noch nicht ausreichend im Aktienkurs eskomptiert. Insbesondere der Discount zu den Peers von 20-30% ist u.E. nicht gerechtfertigt. Wir nehmen daher die Coverage der Nemetschek AG mit dem Rating Kaufen auf, das DCF basierte Kursziel beträgt 44,00 Euro.

