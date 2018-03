Aus mii und DanubeDC wird DanubeIT

Fokus von DanubeIT ist Cloudintegration - Private-Cloud - und Managed IT

Wien (OTS) - Fusioniertes Unternehmen setzt neue Maßstäbe im Bereich Cloud-Integration und Private Cloud für Großkunden und Managed-IT für den Mittelstand.

Nach der erfolgreichen Übernahme und Integration der "mii marcus izmir informationsmanagement GmbH" durch den Wiener Rechenzentrumsbetreiber "Danube Data Center GmbH" im vergangenen Jahr richten beide Unternehmen ihren Marktauftritt neu aus und verschmelzen mit Jahresbeginn 2013 zu einem einzigen Unternehmen, der "Danube IT Services GmbH" , kurz DanubeIT. Damit stehen mehr als 30 gemeinsame Jahre an Erfahrung im IT-Bereich mit einer gestrafften Organisationsstruktur und einem optimal auf die Kundenbedürfnisse und -wünsche ausgerichteten Portfolio den Bestands- und Neukunden zur Verfügung.

Verbesserte Prozesse und schlanke Organisation bringt Kosteneffizienz für Kunden

Johann Ehm, Geschäftsführer DanubeIT: "Ziel der strategischen Übernahme am Beginn des vorigen Jahres war es, unser Portfolio zu vergrößern und zum Nutzen unserer Kunden zu einem der versiertesten Cloudanbieter Österreichs zu werden. Das Ziel der jetzt erfolgten Zusammenführung beider Unternehmen ist der höhere Kundennutzen durch eine einheitliche und schlanke Organisationsstruktur, verbesserte Prozesse und höhere Transparenz. Das führt schlussendlich zu kostengünstigeren Services und Serviceverträgen durch höhere Standardisierung und Effizienz."

Das neue Unternehmen DanubeIT wird sowohl die Rechenzentrumsleistungen erbringen als auch die Betreuung der Kunden vor Ort anbieten und verstärkt Public-Cloud Lösungen integrieren. Auch Softwareentwicklung und Identity Managementlösungen werden von DanubeIT angeboten.

DanubeIT ist ein unabhängiges, österreichisches IT Dienstleistungsunternehmen, das auf IT-Infrastruktur spezialisiert ist. DanubeIT betreut die IT Ihrer Kunden vor Ort und integriert Cloud-Services auf höchstem Niveau. Das Unternehmen betreibt eigene Hochleistungs-Rechenzentren in Österreich und bietet in diesen neben Colocation (Housing) primär Privat Cloud-Services an. Dazu betreibt DanubeIT die Serverplattform smartServer mit einer Kapazität von ca. 3.000 Servern.

Johann Ehm: "Wir können die IT der Kunden komplett betreuen, entweder vor Ort oder im eigenen Rechenzentrum. Schlüsselfertige IT-Dienstleistungen versprechen zufriedene Kunden und überschaubare Kosten, da die standardisierten Angebote besonders für mittelständische Unternehmen attraktiv sind. Aber auch im Bereich von Private Cloud-Lösungen oder hybriden Szenarien, die von einigen größeren Unternehmen gewünscht werden, sind wir äußerst kompetitiv und verfügen über viele Jahre an Know-how im Rechenzentrum. Das gilt auch für die komplette Erneuerung der IT-Infrastruktur, Servermigration oder Office 365 Szenarien. Alles kommt dank der Neuausrichtung des Unternehmens jetzt aus einer Hand."

MII - Managed IT Infrastruktur

Zur Erweiterung des Portfolios durch die Übernahme der mii GmbH gehört das komplette Management der IT-Infrastruktur der Kunden. Vom Mobiltelefon bis zu Server, inklusive dem Netzwerk, wird die IT zu fixen Kosten betreut. Dies umfasst auch die Bereitstellung der Hardware und verschiedene Services sowie die Integration von Cloud Anwendungen, wie z. B. Office 365 von Microsoft.

Private Cloud Services

Private Cloud-Services bieten - unter ständigem Ausbau der smartServer V3-Farm - hoch skalierbare IT Services, die individuell angepasst entweder im Rechenzentrum des Kunden oder bei DanubeIT gehostet werden, und je nach Aufwand verrechnet werden.

Johann Ehm: "Immer mehr Unternehmen lagern ihre IT in Rechenzentren aus. Und da sind wir als lokaler Anbieter schon lange sehr erfolgreich. Unsere Expertise ermöglicht es unseren Kunden, sich auf ihre Kernkompetenzen in ihrem Business zu konzentrieren und die IT in unsere professionellen Hände zu legen. Kunden mit eigenen Rechenzentren unterstützen wir beim Aufbau von Private Clouds. Dazu sind wir einer der wenigen Gold Partner von Microsoft mit mehr als 50 Zertifizierungen".

