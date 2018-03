Wilfing: Leitner und Schmied sollen Streitkurs nicht in den Bildungsbereich tragen

Weiteres Investitionsprogramm für den NÖ Schulbereich mit rund 300 Millionen Euro

St. Pölten (OTS/NÖI) - "SPNÖ-LH-Stv. Leitner und seine Bundesministerin Schmied sollten sich davor hüten, ihren Streitkurs in den Bildungsbereich zu tragen, nur weil in wenigen Wochen eine Landtagswahl vor der Tür steht. Das haben sich die Familien und Kinder in diesem Land nicht verdient", kommentiert der zuständige VP-Bildungslandesrat Mag. Karl Wilfing heutige Aussagen der SP NÖ.

"Niederösterreich ist bereits ein Bildungs-Musterland, wo zum Beispiel an allen NÖ Pflichtschulen die Klassenschülerhöchstzahl von 25 gilt und umgesetzt ist. Im Vergleich dazu ist die Klassenschülerhöchstzahl in den Bundesschulen lediglich ein Richtwert und es gibt noch zig Klassen in Bundesschulen, wo mehr als 25 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden", informiert der Bildungs-Landesrat und verweist zugleich auf etliche Bundesschulen, wo aktuell Raumnot und Baufälligkeit vorliegt.

"440 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren in die NÖ Pflichtschulen investiert und erst kürzlich wurde ein weiteres Investitionsprogramm beschlossen: rund 300 Millionen Euro werden in Volksschulen, Hauptschulen, Niederösterreichische Mittelschulen, Polytechnische Schulen und Sonderschulen investiert, um unsere Bildungseinrichtungen auf hohem Niveau zu halten", informiert Wilfing.

