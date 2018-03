Faymann zu Cameron: "Europas wahre Sorge ist die Jugendarbeitslosigkeit"

Bundeskanzler fordert britischen Premier zu europäischer Zusammenarbeit und Kompromissbereitschaft auf

Wien (OTS) - "Europa und seine Politiker sollten im Augenblick ein Thema ganz oben auf ihrer Agenda haben: 5,5 Millionen arbeitsloser junger Menschen, ihre Zukunft und ihre Chancen. David Cameron hat in seiner heutigen Rede leider nichts dazu gesagt. Auch nicht, was er für die 20 Prozent der Jungen in Großbritannien tun will, die keinen Arbeitsplatz haben", so Bundeskanzler Werner Faymann in einer Reaktion auf die heutige Rede des britischen Premierministers. Faymann betonte, dass es in Europa Reformen brauche, "aber Reformen bedeutet, dass man eine klare Meinung hat und bereit ist, auch auf die Positionen der anderen einzugehen, einen gemeinsamen Kompromiss mitzutragen und in seiner Heimat für diesen Kompromiss einzustehen."

Die hohe Zahl arbeitsloser Menschen in Europa dürfe von der Politik nicht akzeptiert werden. "Der freie, unkontrollierte Markt wird den Menschen, die in Europa ohne Job sind, nichts bringen. Keinen Arbeitsplatz, keine Perspektive, keine Zukunft. Alles dem Markt zu überlassen und zu glauben, mit der Liberalisierung wird alles gut, ist falsch. Die von David Cameron immer wieder als positives Beispiel genannte Wasserliberalisierung in Großbritannien hatte vor allem eine Folge: massiv steigende Kosten für die Bürger." Ein gemeinsamer Markt braucht auch gemeinsame, strenge Regeln, das habe sich in den letzten Jahren auf den Finanzmärkten ganz klar gezeigt.

"Europa braucht Reformen und Europa muss seine Bürger mitnehmen. Genau aus diesem Grund tritt Österreich dafür ein, dass wir weitere Reformen in einem Konvent diskutieren. Um möglichst viele Menschen auch auf diesem Weg mitzunehmen und einzubinden", so Faymann. Sich aber aus mangelnder Kompromissbereitschaft in eine Isolation zu begeben, wie Cameron nun andeute, sei der falsche Weg, so der Bundeskanzler. "Das ist keine seriöse Politik, das ist nicht im Interesse der Bürger und der Wirtschaft Europas und auch nicht im Interesse der Bürger und der Wirtschaft Großbritanniens."

